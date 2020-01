Alice Campello posta la chat privata con Alvaro Morata, parole da brividi (FOTO)

Spuntano le chat private di Alice Campello con Alvaro Morata, ecco cosa si sono detti dopo appena una settimana

Bellissimi e innamoratissimi, Alice Campello e Alvaro Morata sono una coppia fantastica e i fan impazziscono per entrambi. La loro è una delle storie da romanzo, di quelle che si leggono solo nelle favole, e che è difficile vivere nel mondo moderno.

Il calciatore spagnolo e l’influencer veneziana fanno battere il cuore ai loro followers e anche se sono due personaggi famosi sono assolutamente normali.

La popolarità non ha scalfito la loro simpatia e la loro sincerità, tanto che continuano a conquistare sempre più seguaci. La coppia è convolata a nozze il 17 luglio 2016 e dopo due anni sono arrivati i gemelli Leonardo e Alessandro. I bambini, bellissimi anche loro, sono nati il 29 luglio del 2018.

Messaggi infuocati nella chat fra Alice e Alvaro

Probabilmente qualcuno si chiederà come si sono conosciuti Alice Campello e Alvaro Morata. Per rinfrescare le idee ai fan la bella Alice ha deciso di pubblicare alcuni messaggi che si sono scambiati dopo appena una settimana di conoscenza. Sul social si possono leggere parole dolcissime e affettuose, che dimostrano come fra loro c’è stato il classico colpo di fulmine.

Per capire che i due si sono innamorati al primo sguardo basta leggere le chat: sia lei che Alvaro erano molto presi! La bella influencer ha voluto condividere i messaggi con i fan per ricordare come si sono conosciuti. Fra i due c’era un’intesa pazzesca e nei messaggi il calciatore smaniava per vedere la sua bella bionda.

I due ancora oggi innamorati più che mai

Le parole d’amore che la coppia si è scambiata dopo qualche giorno di conoscenza hanno fatto emozionare i fan. Alice ha condiviso i messaggi con gli oltre due milioni di follower che la seguono costantemente e che la apprezzano per la sua semplicità. Pochi però sanno che il primo contatto tra Morata e Alice è avvenuto sul web e a fare il primo passo è stato proprio Alvaro.

Il calciatore seguiva da tempo Alice su Internet, infatti lei era molto attiva sui social per il suo lavoro di modella. Morata un bel giorno ha deciso di farsi avanti e ha scritto ad Alice in privato ma lei non ha risposto subito. Poi però lo ha fatto e non se ne è mai pentita, perché da allora non si sono più lasciati!