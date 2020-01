Charlene di Monaco si racconta, “ecco perchè ho perso il mio sorriso”

Charlene di Monaco confessa di essere triste perché le manca la sua famiglia e gli amici

In un’intervista rilasciata al magazine sudafricano “Huisgenoot”, Charlene di Monaco si confessa e chiarisce perché spesso appare triste in pubblico. Sposata con il principe Alberto di Monaco dal 2011, Charlene di Monaco è una ex modella e nuotatrice originaria dello Zimbabwe.

La bella principessa spesso appare malinconica e triste e sono in molti a chiedersi cosa la turba. Durante tutto il tempo che è trascorso dal giorno del suo matrimonio non ha mai rilasciato molte interviste. Ecco perché quella concessa al tabloid sudafricano Huisgenoot può essere considerata un vero e proprio evento!

Charlene Di Monaco si fa fotografare insieme ai figli gemelli

Per rispondere alle domande del giornale la bella principessa ha aperto le porte dello sfarzoso palazzo reale, da quale si gode una magnifica vista sul Mediterraneo. In più, ha anche acconsentito a farsi fotografare insieme ai due gemelli che hanno compiuto cinque anni da poco.

I giornalisti hanno colto subito l’occasione per rivolgerle qualche domanda in più e hanno cercato di scoprire il motivo della sua tristezza. Charlene a volte sembra davvero avere lo sguardo nel vuoto e tutti se ne sono accorti, per cui era doveroso capire che cosa nasconde. Alla domanda sul perché non sorride quando è in pubblico la principessa ha detto che a volte sorridere è difficile.

Per prima cosa ha precisato che l’anno appena trascorso per lei è stato molto doloroso. Il motivo del suo dolore era il padre, che non è stato tanto bene di recente, e che ha anche subito un intervento chirurgico delicato. La lontananza l’ha fatta soffrire molto, ma l’altro motivo della sua afflizione è stata la perdita di due cari amici.

La principessa è triste perché ha la famiglia e gli amici lontani

Nel corso della sua intervista la principessa ha anche aggiunto che spesso è triste perché pensa alla sua famiglia e ai suoi amici lontani. Infatti, famiglia e amici abitano in Sudafrica e quindi non può vederli spesso, per cui talvolta la nostalgia le oscura il viso e la rende triste.

Charlene è comunque fiera di far parte di una delle aristocrazie più importanti del mondo e si sente ovviamente una privilegiata. Questo però non le impedisce di pensare con malinconia al suo paese e ai suoi affetti.