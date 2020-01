Teresa Langella concorrente di un reality? Lei fuga i dubbi

Teresa Langella stacca la spina: il post criptico anticipa forse l’imminente ritorno in tv

In precedenza tentatrice a Temptation Island, Teresa Langella è poi diventata tronista nell’edizione passata di Uomini e Donne. Oggi, passato un anno e mezzo dal debutto, la bella partenopea fa coppia con Andrea Dal Corso, dopo gli inizi travagliati.

Finalmente le parti sembrano sulla stessa lunghezza d’onda, e solo poche settimane fa hanno annunciato la futura convivenza. Nel frattempo, Teresa Langella starebbe gettando le basi per nuovi ed accattivanti progetti. Secondo le indiscrezioni era in procinto di concorrere ad un reality show, ulteriormente alimentate dalle sue ultime dichiarazioni.

Una donna in carriera

Nello spettacolo, saper agitare gli animi è una dote. Teresa Langella la possiede in pieno perché tutto si può dire tranne che il periodo di permanenza al trono sia filato via tranquillo. Conclusa la lunga militanza nel dating di Maria De Filippi, la giovane aveva fatto ricadere la scelta su Andrea Dal Corso, il quale l’aveva dapprima rifiutata, spezzandole il cuore.

Tuttavia, nel proseguo il modello ha cambiato idea e da lì in poi si è attivato per ottenere una seconda chance, alla fine concessa. Mentre la storia non conosce crisi, la Langella sta canalizzando le energie sulla propria carriera ed entro breve pareva entrasse in un reality di prossimo arrivo. Avevano le sembianze di una velata conferma le parole da lei scritte sui social.

Teresa Langella è pronta

Nonostante la popolarità raggiunta in questo periodo, Teresa non ha mai abbandonato l’attività di cantante. Magari le passioni per lo spettacolo e la musica si sarebbero fuse in un nuovo programma.

Necessita di staccare un po’ dal lavoro, dai pensieri, da un cellulare che nel recente periodo è quasi prevalso sulla sua vita. Andrà lontano, però sarà bellissimo. Le possibili destinazioni sembrano fondamentalmente due: il Grande Fratello Vip 4 e Il Cantante Mascherato, nuovo format importato dagli Stati Uniti d’America in Rai da Milly Carlucci.

E invece Teresa Langella intendeva ben altro: un viaggio alle Maldive. Lo scrive nel seguente post condiviso su Instagram. Chissà se l’appuntamento in tv non sia appena rimandato…