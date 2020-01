Lady Gaga è fidanzata? Il bacio con un uomo misterioso

Lady Gaga è fidanzata? Su Twitter circola il video della cantante mentre bacia un ragazzo misterioso

Negli ultimi mesi del 2018 Lady Gaga ha conosciuto Christian Carino, avviando una love story lungamente chiacchierata. Sembrava che i due facessero sul serio, tanto da lasciar credere al matrimonio.

Per le nozze erano già partiti i preparativi. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere in Italia, ma improvvisamente i fidanzati hanno decretato la rottura. E la cantante ha avuto un flirt pochi mesi fa con Dan Horton. Senza l’esito sperato, e così l’artista si è nuovamente ritrovata single. Al centro dei pettegolezzi, la presunta relazione tra Lady Gaga e Bradley Cooper non ha mai ottenuto conferma.

Bacio allo scoccare della mezzanotte

Eppure, con il via al 2020 molti progetti bollono in pentola. Nella professione uscirà il nuovo disco di inediti della pop star italo-americana, al quale sta lavorando da parecchio tempo. Nel frattempo, dovrà terminare le date dello show Enigma a Las Vegas.

In aggiunta, sulla vita sentimentale si registrerebbero cambiamenti. Stando agli ultimi rumors, sarebbe attualmente fidanzata. L’identità del nuovo partner è però avvolta nel mistero. Sospetti in merito li alimenta un video pubblicato tramite Twitter.

Nella clip si scorge chiaramente Lady Gaga baciare appassionatamente in un locale un uomo allo scoccare della mezzanotte a Capodanno. Ovviamente, le immagini sono diventate presto virali e tutti si stanno interrogando su chi sia il fortunato. Che lo scambio certifichi un fidanzamento? Finora lei non ha ancora commentato i pettegolezzi, anche se quasi sicuramente usciranno notizie in merito.

Lady Gaga: il sogno di Amadeus continua

Intanto tiene banco il possibile approdo di Lady Germanotta al Festival di Sanremo 2020. Settimane fa il giornalista Gabriele Parpiglia comunicava mediante un post le trattative interrotte fra le parti per le richieste economiche eccessive della donna.

In un’intervista concessa a La Repubblica, Amadeus ha lasciato aperto uno spiraglio. Se Madonna sarà impegnata in quegli stessi giorni col Madame X Tour a Londra, l’erede rimane potenzialmente libera. Il conduttore e direttore artistico della 70esima edizione saprà strappare il sì ai vertici Rai? Lo scopriremo solo vivendo.