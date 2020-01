‘Costretto a fare le valigie e andare via…’: Gerry Scotti è il dramma della separazione

La carriera artistica di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha una carriera artistica che va avanti da circa 40 anni. Prima l’esordio in radio è successivamente sul piccolo schermo tra varietà e soprattutto i game show, la sua specialità. La presenza costante in televisione ha fatto sì che il professionista pavese diventasse uno dei personaggi più amati.

Infatti grazie alla sua simpatia e la capacità di emozionarsi è entrato nel cuore dei telespettatori italiani. Addirittura in molti lo considerano come un componente della famiglia. Nonostante la sua allegria anche il padrone di casa di Caduta Libera e Conto alla Rovescia ha avuto una vita difficile.

La separazione dalla moglie Patrizia Grosso

In più di un’occasione, attraverso delle interviste a dei magazine, Gerry Scotti ha parlato della sua vita privata, in particolare della famiglia. E in ogni occasione lo storico professionista di casa Mediaset non ha mai parlato di cose felici.

Ad esempio, durante una lunga chiacchierata realizzata tempo fa col giornalista de La Stampa, il conduttore pavese ha parlato del suo divorzio dalla moglie Patrizia Grosso. Quest’ultima e il giudice di Tu si que vales sono convolati a nozze nel 1991 per poi separarsi undici anni dopo, ovvero nel 2002.

Da quell’unione è nato il suo unico figlio Edoardo che oggi ha 27 anni. Il ragazzo per un lungo tempo ha studiato regia negli Stati Uniti d’America e anni fa ha lavorato col padre, inviato per Lo Show dei Record.

L’abbandono del tetto coniugale e la nuova vita con Gabriella Perino

Intervistato da La Stampa, Gerry Scotti ha ammesso di essersi preso tutte le responsabilità sul divorzio con Patrizia Grosso. Il conduttore dei game show di Canale 5 ha ammesso di essere stato troppo assente dalla famiglia che si era costruito e di aver pensato solamente al successo artistico.

Parlando col giornalista, il pavese ha detto che quando si è reso conto che si era rotto un vaso che non sarebbe mai stato più aggiustato, ne ho sofferto moltissimo. L’uomo, inoltre, ha ricordato il drammatico giorno in cui ha fatto le valigie e lasciato la casa con cui viveva con la moglie e il figlio. Purtroppo non è riuscito mantenere un ottimo rapporto con la madre di Edoardo e di questo non ne va per niente fiero.

Dopo quella separazione il padrone di casa di Chi vuol essere milionario?, che tra l’altro tornerà questo mese in prime time, convive felicemente con l’architetto Gabriella Perino.