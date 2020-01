Oroscopo Paolo Fox del 4 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 4 gennaio annuncia novità davvero interessanti per i 12 segni zodiacali. Per le persone del Cancro sarà una giornata di recupero, invece, per i nativi dei Pesci sarà molto tesa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato.

Paolo Fox oroscopo del 4 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Molti di voi sono impegnati a sistemare questioni rimaste in sospeso. Il 2020 è iniziato in maniera faticosa e, nonostante tutto, dovete iniziare a pianificare una primavera vincente.

Toro – In questa giornata potreste dire basta al alcune situazioni intollerabili. Cercate di realizzare tutti i vostri desideri e pianificare grandi progetti, in vista della primavera e dell’estate.

Gemelli – Inutile nascondere la tensione nervosa che negli ultimi tempi è stata protagonista della vostra vita. Se l’amore è stato punito, ora dovete andarci cauti. Dal punto di vista lavorativo c’è da ricostruire qualche sicurezza economica.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Le coppie che hanno subito una crisi devono recuperare un po’ di tranquillità. In campo lavorativo ci sono stati scontri piuttosto forti e, per tale motivo, avete 48 ore per raggiungere la serenità.

Leone –Weekend molto polemico, questa tensione potrebbe risentire nei rapporti sentimentali. Massima cautela nei legami con Acquario e Scorpione, ma il vero momento di crisi potrebbe esserci nelle ore serali.

Vergine – Il 2019 ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Avete perso una persona oppure si è allontanata da voi, ma tutto quello che sembra negativo alla fine si rivelerà positivo. Ora siete liberi di spiccare nuovi voli.

Previsioni di sabato 4 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È un weekend che invita a recuperare emozioni. Ciò vuol dire che avete una grande voglia di parlare e di comunicare con gli altri. È importante recuperare una buona stabilità nella coppia.

Scorpione – L’incertezza sentimentale disturbano le coppie longeve, che discutono per motivi banali. Le relazioni appena sbocciate restano al palo. In questo weekend potreste fare presente alcune rimostranze, usando un atteggiamento severo.

Sagittario – Non amate stare chiusi dalla mattina alla sera in casa. Purtroppo, non si può vivere sempre in maniera libera ma potete iniziare a pensare a un miglioramento.

L’oroscopo di Paolo Fox del 4 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo weekend c’è una crescita positiva, infatti, il 2020 sarà l’anno delle grandi scelte. Anche se è difficile andare avanti in questo periodo critico, voi siete ostinati e testardi, e cercate a tutti i costi di risolvere i problemi.

Acquario – In vista di una domenica piuttosto faticosa, in questa giornata è meglio fare solo lo stretto necessario. Dal punto di vista fisico c’è qualche perplessità, invece, nei sentimenti tutto procede bene. I single devono fare attenzione alle polemiche.

Pesci – In questo weekend l’amore è importantissimo. Peccato che la tensione nervosa aumenta, soprattutto coloro che sono nati a fine febbraio. Cercate soluzioni al di fuori della vostra vita privata.