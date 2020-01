Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 6-10 gennaio: Adelaide smaschera Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 annunciano brutte notizie per Federico e Marta. Il giovane Cattaneo è ridotto su una sedia a rotelle, mentre la signora Conti si sente male e perde i sensi. Roberta, nel frattempo, capisce a chi appartiene il suo cuore. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della daily soap in onda su Rai 1 da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: le condizioni di Federico sono preoccupanti

Roberta e la famiglia Cattaneo ricevono una triste notizia: Federico ha avuto un brutto incidente ed è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale militare. Marcello non sa come comportarsi con la giovane Pellegrino.

Silvia, molto preoccupata per il figlio, inizia a sospettare che tra Roberta e Marcello ci sia una forte attrazione. Riccardo è sempre più interessato alle vicende di Angela ma Ludovica non molla l’osso. Dopo aver saputo le reali condizioni di Federico, Luciano racconta una bugia a Silvia.

Marta, sentendosi sempre più stanca, fissa un appuntamento con il suo ginecologo ma tiene il marito all’oscuro. Armando scopre qualcosa d’inquietante su Giuseppe Amato, il marito di Agnese. Nel frattempo, Federico ritorna a casa e viene accolto da Silvia e Roberta. Le due donne rimangono scioccate dalle sue condizioni: il ragazzo è ridotto su una sedia a rotelle.

Marta si sente male

Le anticipazioni delle prossime puntate de ‘Il Paradiso Delle Signore 4’ annunciano brutte notizie per Federico. Il fratello di Nicoletta non sa che potrebbe rimanere paralizzato per sempre, solo Luciano e Silvia ne sono al corrente. I coniugi Cattaneo preferiscono non rivelargli ancora la cruda verità.

Flavia, non ancora del tutto convinta dei sentimenti di Umberto, mette alle strette il banchiere: gli darà il patrimonio solo se ufficializzerà la loro relazione. Achille nota che Flavia e Umberto si sono sfiorati le mani e riferisce tutto ad Adelaide. La contessa di Sant’Erasmo inizia ad avere dubbi sulla fedeltà del suo uomo.

Federico è sempre più innamorato di Roberta, la quale fa di tutto per allontanarsi da Marcello. La giovane Pellegrino confessa a Gabriella di non essere più innamorata del giovane Cattaneo. Nel frattempo, Umberto porta avanti la relazione clandestina con Flavia. Adelaide, stuzzicata da Achille, si mette alla ricerca delle prove del tradimento del commendatore Guarnieri.

La nobildonna scopre che il suo uomo ha una relazione clandestina con Flavia ma decide di non rivelarlo a nessuno. Per ora, preferisce regolare i conti al momento giusto. Marta, sentendosi sempre più stanca, decide di andare via prima dal Grande Magazzino milanese. Quando Vittorio rincasa, trova Marta distesa a terra, priva di sensi.