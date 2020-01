La vendetta di Loredana Lecciso: ‘Romina tu lo ami ancora? Ecco cosa fa con me’, la foto shock. La Power distrutta

Continua la guerra a distanza tra Romina Power e Loredana Lecciso

Qualche giorno fa a L’anno che verrà, Romina Power ha lanciato una nuova provocazione coinvolgendo Al Bano. A distanza di ore Loredana Lecciso, attraverso un post su IG, ha voluto replicare a modo suo. Come tutti ben sanno, le due ex donne del Maestro Carrisi sono sul piede di guerra, fra frecciate velenose e botta e risposta sui social network.

I fan della storica coppia da tempo sperano vivamente che i due cantanti ritornino insieme come ai vecchi tempi. Altri, invece, sono certi che nel cuore del cantautore di Cellino San Marco ci sia ancora l’ex soubrette salentina. Vediamo cosa è accaduto nella serata di San Silvestro.

La battuta maliziosa della Power verso Al Bano

L’inizio del 2020 Al Bano Carrisi lo ha passato insieme alla sua ex moglie Romina Power. Infatti i due artisti si sono esibiti sul palco di Matera in occasione de L’anno che verrà, lo show musicale capitanato dal prossimo conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus.

Il pubblico anche se infreddolito, ha colto immediatamente la forte intesa fra il Maestro e la cantante americana. E proprio quest’ultima ad un tratto si è lasciata andare ad una battuta inattesa sull’ex marito.

Quando il padrone di casa le ha fatto notare la temperatura gelido, lei ha detto che quando canta vicino ad Al Bano non ha mai freddo. Frase che ha fatto sorridere il padre dei suoi figli e Amadeus.

La replica di Loredana Lecciso

Ovviamente la frase in questione ha emozionato tantissimo i numerosi fan della storica coppia presenti a Matera ma anche quelli da casa.Le parole doli Romina Power hanno riacceso i gossip su un possibile ritorno di fiamma fra i due ex coniugi. In tutto questo come ha reagito Loredana Lecciso?

A distanza di qualche ora è giunta quella che sembra una decisa replica della madre di Jasmine e Bido. Lex showgirl salentina, infatti, ha condiviso sul suo account Instagram una foto che la mostra nelle Tenute di Cellino San Marco in compagnia al paroliere catanese Cristiano Malgioglio e Al Bano Carrisi.

I tre si sono fatti vedere felici e sorridenti, mentre la pugliese ha commentato lo scatto con dei cuori e degli hashtag come: love, friends e kiss. Ecco il post in questione: