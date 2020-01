Uomini e Donne, svelati i cachet di tronisti: cifre da capogiro

Per molti può non essere considerata un’attività professionale ma di fatto lo è. Si perchè da tempo il noto programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne seppur non paga in euro le puntate ai ragazzi, grazie alla loro popolarità riesce comunque a fargli portare a casa degli incassi con cifre da capogiro. In tanti sono riusciti a crearsi un impero, basta ricordare Costantino Vitagliano o Giovanni Conversano.

Ecco quanto vale oggi il trono a Uomini e Donne

Un tronista che decide di partecipare a Uomini e Donne in poche settimane diventa in modo automatico un influencer. Anche se non è bello, simpatico o con gli addominali scolpiti l’importante è che sia riconoscibile al pubblico e che abbia tanti followers in modo da sponsorizzare un prodotto.

Ovviamente ogni personaggio è affiancato da un’agenzia che gli permette di fare serate e collocarli nei posti giusti. Di conseguenza, questo permette al personaggio del momento di incassare denaro, con cachet molto consistenti.

Questo modo di agire, però, ha portato negli anni a far perdere credibilità al noto format di Canale 5. Infatti, come dice sempre Tina Cipollari è tutto un business e Maria De Filippi, nell’ultimo periodo sta lottando molto per portare di nuovo ad un alto livello gli ascolti del trono classico.

Guadagni con cifre a quattro zeri

Oggi la presenza di un tronista di Uomini e Donne ad un’inaugurazione di un negozio può portare incassi dai mille ai quattromila euro. Tale somma dipende da quante ore si impegnano, spese escluse. Le serate in discoteca sono pagate decisamente di più, soprattutto se si tratta di eventi importanti come un Capodanno, 8 marzo e carnevale. I più attivi riescono a incastrare tre o quattro eventi a settimana portando a casa cifre a quattro zero.

Ovviamente non bisogna dimenticare anche l’attività social. Instagram ha completamente rivoluzionato l’industria della commercializzazione. Un tronista amato e seguito che ha un buon agente e un ottimo fotografo con pochi scatti adeguati guadagna davvero bene. Con i canali social si riesce a pubblicizzare qualsiasi cosa in modo molto semplice da un viaggio a una borsa fino ad arrivare a un paio di occhiali da vista.