Maria De Filippi e Paola Barale, la verità sul presunto flirt: ‘ecco come è nato tutto’

Alla fine degli anni 90 circolavano diverse voci su un presunto flirt tra Maria De Filippi e Paola Barale. La soubrette, ancora una volta ha voluto mettere fine al pettegolezzo, svelando la verità direttamente nel programma La Confessione di Peter Gomez.

Ecco cosa è successo tra Maria De Filippi e Paola Barale

Maria De Filippi purtroppo negli anni novanta è stata al centro di un cattivissimo pettegolezzo. Sul web e tra le riviste si era diffuso un gossip clamoroso. Nello specifico girava voce che Paola Barale avrebbe avuto un flirt amoroso con Maria De Filippi.

Indiscrezione fu smentita da Maurizio Costanzo in un’intervista realizzata nel 2018 per Il Giornale. Pochi giorni fa, però, l’ex di Gianni Sperti è tornata a parlare del caso spiegando in realtà come sono andate davvero le cose. Paola Barale ha raccontato al presentatore televisivo di essersi fatta un’idea ben precisa. Nel dettaglio, la soubrette pensa di essere stata manipolata da qualcuno molto vicino a lei e alla conduttrice di Canale 5.

L’amicizia con Maurizio Costanzo e sua moglie

Maria De Filippi e Paola Barale non sono mai state grandi amiche. Le due donne si sono viste circa 10 volte e sempre negli studi Mediaset. Diversamente, invece, con Maurizio Costanzo dove la Barale per anni ha lavorato al suo fianco.

La soubrette, infatti, è stata valletta per diverso tempo a Buona Domenica e spesso si è trovata anche a pranzo con il giornalista. Quando è finito il programma, si è fatta molte domande e secondo la sua opinione “le leggende metropolitane hanno sempre un filo di verità”. Cosa vorrà dire?

Inoltre, l’ex valletta della Ruota della Fortuna è ritornata a parlare della sua “fluidità”. In passato ha dichiarato che non importa che vada con gli uomini o con le donne, l’importante è che vada’.

Oggi dopo la fine della bellissima storia d’amore avuta con Raz Degan, Paola Barale sembra non aver trovato ancora il suo uomo ideale. Per mesi si è parlato di un flirt con il suo osteopata ma la stessa soubrette ha specificato che sono solo amici.