Oroscopo Branko di oggi 4 gennaio: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 4 gennaio è pronto a rivelare l’andamento della giornata d’inizio weekend. Giornata nervosa per i nativi del Leone. Per le persone del Capricorno sarà una giornata buona per le finanze e il lavoro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 4 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Portate avanti i progetti e le proposte, anche se non riceverete subito dei risultati. Saturno non vi permette di fare gli stessi errori del passato. Nessuno può fermarvi in amore, tra Venere e Marte c’è una sintonia perfetta.

Toro – Luna passionale ma Venere fredda, state vicini al coniuge. Esistono vari modi per diventare ricchi: tentare la fortuna al gioco oppure intentare cause. Giove vi dà una mano.

Gemelli – In amore avete ancora una bella Venere che vi sostiene dall’Acquario, anche se è fredda e calcolatrice. L’attività professionale-finanziaria va alla grande.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Coloro che vivono una relazione instabile devono prendere delle decisioni definitive. Domani, Luna in Toro vi porterà molto lontano. Stasera ci sarà una sorpresa.

Leone – Siete nervosi perché siete concentrati su un progetto professionale oppure su un affare finanziario ed è normale avere un po’ d’incertezza. I risultati potrebbero arrivare dopo la Befana. Con Luna in Toro e Venere in Acquario è meglio tenere chiusa la bocca in casa.

Vergine – Le ottime stelle confermano l’importanza del lavoro ma vi spronano a cercare nuovi sbocchi e posti. Fa bene pensare anche alla famiglia, ma fino a un certo punto. In serata, le donne del segno potrebbero trovare l’anima gemella.

Previsioni di sabato 4 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Avete un disperato bisogno di affetto dalla famiglia, per tale motivo siete così apprensivi e incerti. In serata, la Luna si unisce a Venere e Marte, potreste vincere al gioco. Massima cautela in viaggio.

Scorpione – Anche se la Luna è opposta in Toro, qualcuno sta aspettando delle risposte da voi. Non potete sottrarvi alle domande, non solo in amore ma anche nei rapporti di lavoro.

Sagittario – Luna in Toro favorisce le questioni pratiche, lavorative e gli incontri d’affari. Potete iniziare la prima semina del 2020, anche in famiglia e in amore. Per i single, la Befana regala un nuovo amore.

L’oroscopo di Branko del 4 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata migliore per l’attività professionale e finanziaria. Magnifico il trigono con Urano, insieme a Plutone aiuta le imprese. Sole e Giove vogliono solo il meglio per l’amore.

Acquario – Luna in Toro rovina la magia dell’amore. I single non possono lamentarsi, poiché sono l’oggetto del desiderio più ricercato del mese di gennaio. Attenzione ai dolori reumatici. Agitazione in famiglia.

Pesci – Marte in Ariete non vi sarà contro, ma dovete essere sempre pronti a lotte e battaglie professionali. Coloro che cercano l’amore non hanno bisogno di trovarlo tramite i siti d’incontri. La Befana renderà speciale ed eccitante l’amore.