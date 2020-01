Eva Grimaldi stronca il suo ex Gabriel Garko: “Non ha mai voluto…”

La storia tra Gabriel Garko e Eva Grimaldi ha appassionato schiere di romantici fan. I due attori hanno vissuto una intensa relazione, intrapresa sul set della fiction “Il bello delle donne“, di cui erano entrambi protagonisti. Un amore, il loro, durato 4 lunghi anni, precisamente dal 1997 al 2001 e terminato improvvisamente. (Continua dopo la foto)

Eva Grimaldi e la rottura con Gabriel Garko

Inizialmente i motivi della rottura non sono mai stati resi noti ai più, ma successivamente la separazione, l’ex concorrente della scorsa edizione di Tale e Quale Show, ha deciso di spingersi oltre, rilasciando dichiarazioni importanti sul loro addio.

Eva ha raccontato, ai tempi, particolari importanti del loro legame: complice, probabilmente a suo dire, la notevole differenza di età (lei ha 11 anni in più), il rapporto è stato contrassegnato da incomprensioni e soprattutto divergenze insuperabili che ne hanno decretato la fine irreversibile. L’attrice avrebbe voluto un bambino, volontà non condivisa dall’attore. Sempre secondo quanto dichiarato, i due ex coniugi progettavano le nozze, andate ovviamente in fumo dopo l’abbandono del protagonista de “L’Onore e il Rispetto”.

Il rapporto ritrovato

Eva Grimaldi non ha mai nascosto di aver trascorso un periodo decisamente buio a causa della rottura con Garko. Ha sofferto tanto ed ha faticato molto per superare il dolore e la sofferenza della fine di una storia d’amore in cui aveva creduto molto. Oggi però la tristezza è per fortuna solo un lontano ricordo: i due ex hanno ritrovato un rapporto di amicizia, sono complici, uniti e inseparabili.

L’amore con Imma Battaglia

Ed è stato proprio Gabriel Garko ad essere testimone di nozze al matrimonio con l’attivista Imma Battaglia, segno che l’attore è ancora un punto di riferimento importante per Eva.

Intanto, continua a gonfie vele la sua storia d’amore con Imma. Le due spose novelle sono innamorate perse e sono solite condividere spesso su Instagram foto e filmati che documentano il loro amore.

Il rumors su Gabriele Rossi

Gabriel Garko in questi mesi, invece, è stato travolto da un gossip spietato che lo ha visto molto vicino al collega Gabriele Rossi. Il rumors, non è stato mai confermato dai due, ma nonostante questo continua ad impazzare.