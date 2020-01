Luca Onestini a Rivelo: le parole sull’esperienza a Uomini e Donne e su Soleil Sorge

Luca Onestini ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sulla sua esperienza a Uomini e Donne e sull’ex fidanzata Soleil Sorge.

Rivelo: ospite Luca Onestini

Luca Onestini è stato prima un corteggiatore di Clarissa Marchese, poi un tronista di Uomini e Donne. Ha portato alla fine del suo percorso due ragazze, Soleil Sorge e Giulia Latini. L’attrazione verso Soleil era davvero forte e Luca ha scelto lei.

Pochi mesi dopo, però, lui è stato scelto per partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Durante il reality mentre Luca dalla Casa inviava quotidianamente messaggi d’amore alla sua fidanzata, Soleil ha deciso di scrivergli una lettera per lasciarlo e iniziare una frequentazione con il rivale di trono di Luca, Marco Cartasegna.

Ora Luca è speaker radiofonico, insieme a Raffaello Tonon, ed è molto attivo sui social e si parla di lui in tutti i siti di gossip. Non poteva passare inosservata l’intervista che Luca ha rilasciato a Rivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia.

Uomini e Donne e Soleil Sorge

Lorella Boccia ha chiesto a Luca Onestini della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. L’ex tronista ha detto che è stata una bella esperienza, ma inevitabilmente il tutto si è rovinato un po’ alla luce del tradimento di Soleil.

I due non si sono più visti e sentiti. Luca ha ribadito il fatto di aver fatto bene a non uscire dal Grande Fratello Vip quando gli sono state mostrate le immagini di Soleil insieme a Marco Cartasegna. Secondo lui era talmente tutto evidente che non c’era bisogno di nessun confronto.

L’esperienza al Grande Fratello Vip e il rapporto con Gianmarco

Luca, nonostante la delusione d’amore, al Grande Fratello Vip ha trovato una profonda amicizia, quella con Raffaello Tonon, e un nuovo amore, quello con Ivana Mrazova. Luca e Ivana convivono a Milano e per ora non hanno in programma di sposarsi o avere bambini, ma lui ha espressamente parlato di lei come la donna della sua vita.

Luca ha poi affrontato l’argomento Gianmarco, suo fratello. Vi ricorderete che quando Gianmarco ha partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso ci sono state delle polemiche. Gli autori non hanno permesso a Luca di incontrare il fratello nel corso del reality. Luca ha rivelato che c’erano dei problemi tra gli autori e Barbara D’Urso e, quando ne saprà di più, parlerà. Tuttavia, Luca è riuscito a sostenere al 100% Gianmarco durante l’esperienza spagnola al Gran Hermano Vip.