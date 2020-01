Gemma Galgani, la dama sposa in gran segreto: addio Juan Luis (Foto)

Ancora brutte notizie per Gemma Galgani che ha trascorso un anno anno senza trovare la propria anima gemella. La dama di Uomini e Donne per le festività natalizie si è consolata con la sua amica Ida Platano e suo figlio Samuele, trascorrendo con loro anche il Natale.

La torinese, da come si è letto dalle anticipazioni del trono over, a quanto pare ha deciso di chiudere la conoscenza con Juan Luis e dal suo profilo social è apparsa una foto amarcord che la vede in abito da sposa.

Gemma Galgani in abito da sposa ricorda gli anni più belli della sua vita

Nelle storie Instagram di Gemma Galgani negli ultimi giorni abbiamo notato dediche e foto molto tristi, che rispecchiano evidentemente il suo stato d’animo. Nonostante, la dama di Uomini e Donne cerchi sempre di essere una persona positiva nei giorni passati ha ammesso la sua tristezza. Si aspettava infatti, di poter passare l’inizio del nuovo anno insieme a Juan Luis che piuttosto a lavoro.

Sul suo profilo, però, poche ore fa Gemma ha caricato una storia diversa dal solito.

L’ex di Manetti ha postato un’immagine amarcord del suo matrimonio, ricordando gli anni più belli della sua vita. Lei, sposa in gran segreto, ha dedicato a quel ricordo una canzone particolare di Claudio Maglioni “Gli anni più belli”.

La dama di Uomini e Donne con addosso uno splendido abito bianco ha cercato di far capire ai suoi numerosissimi fan quanto desideri essere felice come un tempo e sopratutto quanto si senta sola. (Continua dopo la foto)

L’addio a Juan Luis

Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne posiamo confermare che Gemma Galgani ha detto addio a Juan Luis. Il cavaliere napoletano dopo le varie insinuazioni di Armando Incarnato con tanto di prove in studio, è stato smascherato davanti a tutti e la dama ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto.

Tale decisione è stata presa proprio durante le vacanze di Natale, dove non ha ricevuto nemmeno un messaggio da parte di Ciano almeno fino a due giorni prima dalla registrazione. Una decisione difficile e inaspettata per tutti e allo stesso momento molto dolorosa per la dama.