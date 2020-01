Luca Onestini a Rivelo: i retroscena sulla mancata ospitata al Grande Fratello 16

Luca Onestini, ospite di Lorella Boccia a Rivelo, ha parlato dei problemi relativi al Grande Fratello 16 in cui era concorrente suo fratello Gianmarco.

Grande Fratello 16: la polemica di Luca Onestini

Gli appassionati dei reality, e in particolare del Grande Fratello, ricorderanno bene che cosa è successo qualche mese fa nella sedicesima edizione condotta da Barbara D’Urso. Uno dei concorrenti era Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca in quanto ex tronista di Uomini e Donne.

Durante il reality si è parlato molto poco di Gianmarco, se non in relazione a Ivana Icardi. Tra i due sembrava ci fosse qualcosa e la conduttrice ha più volte ripreso Gianmarco per il comportamento nei confronti di una ragazza fidanzata e il negare un’attrazione successivamente. Tuttavia, Luca dai social continuava ad andare contro la produzione perché gli impedivano di andare a fare una sorpresa al fratello.

Luca è riuscito lo stesso a far sentire la sua vicinanza a Gianmarco. Un giorno è andato a Roma e, con il megafono fuori dalla Casa, ha urlato parole di conforto. Ospite a Rivelo con Lorella Boccia, Luca ha parlato nel dettaglio di quella situazione.

Luca rivela: ‘Problemi tra gli autori e Barbara D’Urso’

Luca Onestini ha rilasciato una lunga intervista a Rivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. Quest’ultima ha chiesto dei chiarimenti sulle polemiche relative al Grande Fratello 16 e Luca non si è sottratto dal rispondere.

L’ex tronista ha spiegato che qualcuno all’interno della redazione del reality ha remato contro la sua ospitata. Poi ha detto che sapeva di alcuni problemi tra gli autori e Barbara D’Urso e se riuscirà ad avere più informazioni su questo ne parlerà sui social.

Lorella gli ha chiesto se avesse mai provato a contattare Barbara D’Urso e Luca ha detto che un contatto c’è stato prima del Grande Fratello e che se avesse voluto la conduttrice avrebbe potuto chiamarlo. Questo non è successo e Luca non è mai potuto entrare nella Casa per vedere Gianmarco.

Tuttavia, nell’ultima puntata Gianmarco ha ricevuto la visita dei genitori. Poi, scelto come concorrente del Gran Hermano Vip spagnolo, ha potuto avere accanto a sé (presenza fissa in studio) il fratello Luca. In questa nuova esperienza Luca ha potuto difendere Gianmarco costantemente. Riuscirà l’ex tronista ad avere informazioni sui fatti accennati e farli sapere? Non rimane che attendere le sue prossime mosse.