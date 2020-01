Uomini e Donne: Juan Luis Ciano torna sui social dopo l’addio a Gemma Galgani

Juan Luis è tornato sui social dopo l’esperienza negativa a Uomini e Donne. Ecco che cosa ha fatto l’ex cavaliere del trono over.

Uomini e Donne: Gemma Galgani lascia Juan Luis

Negli ultimi mesi nel trono over di Uomini e Donne abbiamo visto Gemma Galgani impegnata nella conoscenza con Juan Luis Ciano. Quest’ultimo, molto più giovane di lei, è arrivato in trasmissione per corteggiarla, ma durante la loro frequentazione sull’uomo sono emersi molti elementi negativi. Innanzitutto non si lasciava mai andare a effusioni, come un bacio. Poi Armando Incarnato ha segnalato delle chat strane di Juan con altre donne.

Nell’ultima puntata andata in onda del trono over abbiamo visto Gemma in lacrime dopo le sollecitazioni degli altri partecipanti a lasciar perdere Juan che secondo loro la stava palesemente prendendo in giro. Juan l’ha raggiunta dietro le quinte ma poi ha lasciato la dama su un divanetto e se ne è andato.

Dalle ultime registrazioni del trono over sappiamo che Gemma ha deciso di lasciare Juan. La dama ha detto che non si fida assolutamente di lui, che in tutto questo periodo ha vissuto un’illusione ma è evidente che lui è nel programma per altri scopi. Maria De Filippi ha invitato il cavaliere a lasciare lo studio.

Juan Luis torna sui social

Dopo l’esperienza del tutto negativa a Uomini e Donne gli utenti social stanno continuando a parlare di Juan Luis. Lui, dopo un periodo di silenzio, ha deciso di tornare su Instagram a Capodanno.

Mentre riprendeva i fuochi d’artificio ha fatto gli auguri a tutti quelli che lo seguono ma un particolare non è sfuggito ai più attenti. In sottofondo il tecnico dentista ha inserito I want to break free dei Queen, che parla della liberazione da una relazione negativa. Il riferimento è a Gemma Galgani? Voi che cosa ne pensate?

Lo scontro con Armando

In studio Juan Luis ha dovuto affrontare le accuse di Armando, il quale ha portato alla redazione foto e chat del cavaliere con altre donne. Una di queste donne era la sorella di Armando.

Per questo, forse, Armando era anche troppo arrabbiato nei suoi confronti. Juan si è sempre difeso dalle accuse dicendo che si scambia dei messaggi con chi gli scrive sui social e la sorella l’ha conosciuta ad una mostra e c’è stata una simpatia ma niente di più. Tuttavia, il pubblico e i presenti in studio, questa volta, hanno creduto ad Armando e non a Juan Luis.