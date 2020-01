Uomini e Donne, la sorella di Oscar Branzani attacca Eleonora Rocchini:”Non ti fai schifo?”

Continua la querelle legata alla fine della storia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due sono stati al centro di una lunghissima polemica social tra fan che hanno preso le parti dell’uno o dell’altra. Fatto sta che ora sono intervenute persone esterne alla coppia che hanno reso ancor più complesso il quadro.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne qualche anno fa. Si sono frequentati all’interno del programma e, nonostante alti e bassi legati al carattere focoso di lei, alla fine il giovane l’ha scelta ed è iniziata così una lunga storia d’amore. Molto spesso i due sono apparsi sui social felici e sorridenti ma da qualche mese la situazione è cambiata.

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini: i tradimenti

Si era prima parlato dell’eventualità di un tradimento da parte di Oscar. Il ragazzo, secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati, avrebbe passato dei momenti in compagnia di altre ragazze. E’ necessario sottolineare che tale ipotesi, almeno per il momento, non è stata confermata dai diretti interessati.

Successivamente si è parlato di un’infatuazione della bella ex corteggiatrice per Nunzio, il fidanzato della sorella di Oscar. Nonostante tutto per diverse settimane l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto rispetto e ha difeso quella che ormai non era più la sua fidanzata. Col passare del tempo è sembrato abbastanza palese che tra i due le cose non andassero bene ormai da mesi.

Al sito IsaeChia.it sarebbe arrivata qualche settimana fa una segnalazione secondo la quale la protagonista della vicenda si sarebbe detta dispiaciuta per quanto accaduto e avrebbe fatto intendere di aver interrotto la relazione con Nunzio, ex fidanzato di Dalila la sorella di Oscar Branzani.

L’attacco di Dalila Branzani a Eleonora Rocchini

Dalila Branzani ha sciolto ogni riserva sulla vicenda e sui social ha avuto un lunghissimo e durissimo sfogo. La giovane ha parlato di quanto accaduto tra lei, Nunzio ed Eleonora. La sorella di Oscar ha parlato inizialmente del momento della scelta di quest’ultimo che ha dato inizio alla loro storia d’amore. Lei era presente in studio e ha sempre sostenuto la coppia e in questi anni tra le due ragazze si era creato un meraviglioso rapporto d’amicizia.

A seguire Dalila ha parlato del comportamento di Eleonora nelle ultime settimane. A suo dire avrebbe fatto di tutto per rimanere vicina a Nunzio. Nonostante lei avesse avuto un incidente l’ex corteggiatrice è voluta andare a ballare per passare del tempo con il ragazzo e proprio in un locale ci sarebbe stato un bacio, che sarebbe stato immortalato da alcuni avventori della discoteca, il condizionale è d’obbligo visto che non è stato reso pubblico.

Infine la sorella di Oscar Branzani si chiede se per il fatto di accusare l’ex fidanzato invece di chiedere scusa non la faccia vergognare.