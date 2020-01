Uomini e Donne, Eleonora Rocchini si difende: ‘Non ho rubato il fidanzato a nessuno, presto parlerò anch’io’

Eleonora Rocchini, dopo le accuse di Deianira Marzano, ha replicato sui social spiegando qualche dettaglio in più sulla sua storia con Nunzio.

Uomini e Donne: caos tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani

Tre anni fa Oscar Branzani ha affrontato il suo percorso da tronista a Uomini e Donne e alla fine ha scelto Eleonora Rocchini. Tra loro c’è stato un grande amore che è sfociato anche in una collaborazione lavorativa.

Qualche mese fa, però, sono iniziati i problemi. I movimenti sui social e le frecciatine hanno messo subito in allarme in fan della coppia e dopo una crisi di alcune settimane Eleonora e Oscar hanno deciso di lasciarsi definitivamente.

Tuttavia, lo scontro più importante tra i due è avvenuto in seguito. La sorella di Oscar, Dalila, ha deciso di dire pubblicamente che Eleonora aveva iniziato una relazione con il suo ex fidanzato. Non solo, ma che nonostante l’affetto e l’amicizia dimostrata nei suoi confronti, Eleonora si è comportata molto male con Oscar e con la loro famiglia.

Eleonora per replicare a Dalila ha anche parlato di Oscar e ha detto di essere stata tradita più volte da lui. Non solo, è stata anche aggredita psicologicamente e fisicamente. Per queste sue dichiarazioni Oscar ha deciso di sporgere denuncia.

Tutti contro Eleonora

Nel web ovviamente si è creato un vero e proprio caos dopo questi scontri e queste dichiarazioni. Negli ultimi giorni, poi, è intervenuta anche la nota blogger Deianira Marzano. Quest’ultima ha detto che le sono arrivate diverse segnalazioni di persone che hanno visto Eleonora e Nunzio (ex fidanzato di Dalila) insieme, nonostante l’ex corteggiatrice avesse detto che era finito tutto. Deianira è stata molto dura nei confronti di Eleonora, l’ha accusata di aver rubato il fidanzato alla cognata e di essere una brutta persona.

La replica di Eleonora

Eleonora ha deciso di intervenire personalmente sui social e spiegare qualche dettaglio in più della sua storia con Nunzio. Innanzitutto ha detto che non vuole più passare per quella che ha rubato il fidanzato alla cognata perché non è andata così. Eleonora ha raccontato che Dalila aveva una relazione molto felice con un’altra persona che era molto amica del suo ex Nunzio. Uscivano tutti insieme e si divertivano senza nessun problema.

Dopo aver lasciato Oscar e essere andata ad Ibiza, Eleonora ha preso una cotta per Nunzio e ha gestito molto male la situazione. Per due mesi non si sono visti e sentiti, ma nelle ultime settimane c’è stato un riavvicinamento e vogliono vedere che cosa succederà. L’ex corteggiatrice ha detto che molto presto parlerà nei dettagli di altre cose perché è stanca della cattiveria della famiglia Branzani nei suoi confronti.