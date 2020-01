Grande Fratello Vip 4: l’attore Andrea Montovoli entra ufficialmente nel cast (Video)

Cresce l’attesa per l’inizio del Grande Fratello Vip 4, il cast è quasi ormai completo e gran parte dei concorrenti che prenderanno parte al programma sono stati svelati. L’ultimo in ordine di tempo ad essere stato confermato all’interno del cast del reality più longevo della televisione italiana è l’attore Andrea Montovoli.

Il giovane attore è molto amato e seguito sui social dove conta diverse migliaia di follower. Proprio tramite il profilo instagram del Grande Fratello è arrivato il video di presentazione di Andrea Montovoli che ha confermato che prenderà parte al programma. Ad onor del vero il suo nome circolava ormai da qualche settimana e i giornali legati al mondo della televisione avevano fatto trapelare la notizia.

Chi è Andrea Montovoli

Per chi non lo conoscesse, Andrea Montovoli si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 2006 quando a soli 21 ani ha preso parte al film “Uno Su Due” per la regia di Eugenio Cappuccio. A seguire è arrivata per lui l’esperienza nella miniserie televisiva Quo Vadis, Baby? dove è stato diretto da Gabriele Salvatores.

La popolarità è arrivata grazie alla partecipazione, nel 2009, a uno dei programmi televisivi più seguiti e amati ovvero Ballando con le stelle, ovviamente condotto da Milly Carlucci. A seguire diventa un volto noto della televisione lavorando in serie del calibro di l’Ispettore Coliandro, Notte Prima Degli Esami ’82, Provaci ancora Prof.

Inizia, poi, il suo stretto rapporto con i reality. Il primo nel 2015 è l’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, dove arriva fino alla semifinale. Lo scorso anno ha preso parte a Pechino Express insieme a Francisco Porcella formando la coppia de “I surfisti” e classificandosi in quarta posizione.

Ora per lui arriva una nuova grande occasione, ancora in un reality show, il più longevo della televisione, però in versione Vip. Andrea Montovoli potrà, ancora una volta, mostrare il suo carattere e le sue peculiarità. Farà conoscere al pubblico chi è veramente una volta smessi i panni di attore.

Come detto in precedenza la notizia della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4 è arrivata proprio tramite il profilo instagram della trasmissione che ha postato un video che di seguito vi proponiamo. (Continua dopo il post)

Grande Fratello Vip 4: il cast

Saranno tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e gli attori che prenderanno parte al Grande Fratello Vip 4. Al timone ci sarà Alfonso Signorini al suo fianco due opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo.

I concorrenti che parteciperanno, ovviamente si tratta di quelli svelati sin qui, saranno: la modella Fernanda Lessa, l’attore Fabio Testi, l’attrice Licia Nunez, l’attore Antonio Zequila. L’egittologo Aristide Malnati, l’influencer Clizia Incorvaia, la modella Paola Di Benedetto, la conduttrice Adriana Volpe, il giornalista Michele Cucuzza, l’attrice Rita Rusic, il cantante Pago e la soubrette Antonella Elia.