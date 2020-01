Carlotta Mantovan non si nasconde più: arriva il bacio dopo l’addio a Fabrizio Frizzi (FOTO)

Il bacio più bello di Carlotta Mantovan dopo l’addio a Fabrizio Frizzi è quello dato al suo cavallo. Sono trascorsi quasi due anni da quando il conduttore de L’Eredità è deceduto e nonostante il grande dolore la giornalista è riuscita ad andare avanti.

Accanto a lei sempre la sua bambina Stella, con la quale condivide passioni e doveri. Poche ore fa, uno scatto ha conquistato i suoi follower, che oltre ad augurarle buon anno hanno approvato il suo ‘cambiamento’.

Carlotta Mantovan non si nasconde più

Carlotta Mantovan sembra finalmente aver ritrovato la serenità. Dopo la prematura morte di Fabrizio Frizzi, scomparso a Marzo del 2016, la conduttrice di Tutta Salute ha deciso di vivere il suo dolore nella massima riservatezza.

Le sue uniche distrazioni sono Stella e i cavalli, una grande passione che ha sin da quando era piccola e che ha trasmesso anche alla sua bambina. Infatti, le due donne quando hanno del tempo si concedono alcune ore di relax proprio al maneggio, nei pressi di Roma.

Poche ora fa, la vedova ha postato un nuovo scatto su Instagram dove si mostra mentre dà un tenero bacio al suo amichetto preferito, ovvero il proprio cavallo. Nell’immagine in questione traspare tutto l’amore che Carlotta Mantovan prova per l’animale. Naturalmente lo scatto in questione nel giro di pochi minuti ha ottenuto tantissimi like e una marea di commenti. (Continua dopo il post)

La nuova vita dopo l’addio a Fabrizio Frizzi

In una delle sue ultime intervista, Carlotta Mantovan ha parlato dei propri progetti futuri e della sua vita privata. Oltre ad essere grande amica di Antonella Clerici e Carlo Conti, la vedova di Frizzi ha scelto di concentrarsi principalmente su Stella.

Come già detto in precedenza la morte del suo compianto ha cambiato molto la sua vita e le proprie abitudini tanto da dedicarsi completamente alla sua bambina. Ovviamente, non manca nemmeno il tanto lavoro, dove attualmente è impegnata con il suo amatissimo programma Tutta Salute in onda su Rai 3 dalle 8 di mattina.