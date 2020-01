Dalila Branzani sbugiarda Eleonora Rocchini: “Mentre io soffrivo tu eri a letto con Nunzio” (FOTO)

Sul web si sta consumando una vera e propria guerra social tra Eleonora Rocchini e la sua ex cognata Dalila Branzani. Questa volta, però, la sorella di Oscar ha voluto parlare senza peli sulla lingua registrando diverse Instagram Stories in cui ha spiegato per filo e per segno tutto quello che è accaduto.

Da tali contenuti è emerso che Eleonora pare si sia vista con l’ex di Dalila mentre quest’ultima era in ospedale in gravi condizioni. La Branzani non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua disperazione, al punto da rivelare di aver avuto anche un esaurimento nervoso.

Dalila Branzani svela i retroscena su Eleonora e Nunzio

Ieri sera Eleonora Rocchini ha deciso di rispondere a qualche domanda in merito a tutto il putiferio scoppiato con Dalila Branzani e il suo ex Oscar. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, a causa del suo stato influenzale, si è limitata a dare solo qualche piccola anticipazione ai suoi fan di quanto accaduto.

A svelare tutto, però, ci ha pensato Dalila. Quest’ultima, infatti, ha raccontato che Eleonora, per moltissimo tempo, ha tenuto un piede in due scarpe frequentando sia Oscar sia Nunzio, l’ex di Dalila.

Il momento più tragico per la Branzani di tutta questa storia è accaduto quando lei era in ospedale gravemente ferita a seguito dell’incidente stradale con Nunzio ed Eleonora. Ebbene, mentre la sorella di Oscar era devastata dai dolori, i due piccioncini si trovavano nell’altra stanza a baciarsi.

La Rocchini smentisce la Branzani

Un racconto davvero da brividi quello di Dalila Branzani che, tuttavia, Eleonora Rocchini pare smentire drasticamente. Quest’ultima, infatti, ha ammesso di aver sbagliato a non dire nulla della sua frequentazione con Nunzio, ad ogni modo, ha spiegato di aver cominciato a frequentarlo quando Dalila si era già fidanzata con un’altra persona.

Questo, però, anche nel caso in cui fosse vero, non sembra una giustificazione per la sorella di Oscar. La ragazza, infatti, ha chiarito che esistono delle “regole” che impediscono di instaurare relazioni con gli ex delle proprie amiche.

Dalila nella parte conclusiva dei video ha anche confessato di aver avuto un esaurimento nervoso durante il quale si è presa a schiaffi da sola per il dolore sia fisico sia mentale che ha provato a causa di Eleonora. La Rocchini ha annunciato che presto replicherà, non ci resta che vedere cosa avrà da dire.