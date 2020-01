Grande Fratello Vip, svelati altri nomi, il web insorge: ‘Troppi vecchi’

Nelle ultime ore sono stati svelati altri concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. Dal web iniziano ad arrivare critiche e polemiche.

Grande Fratello Vip: il cast fino ad oggi

Mercoledì 7 gennaio inizierà su Canale 5 la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality doveva iniziare a fine ottobre, ma Mediaset ha deciso di posticiparlo al 2020. Alfonso Signorini è al timone del programma e sarà affiancato in tutte le puntate da Wanda Nara e Pupo, nuovi opinionisti.

Fino ad oggi sono stati rivelati diversi concorrenti della nuova edizione attraverso diverse modalità. Sicuramente entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 4 Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia. E ancora Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Fernanda Lessa, Fabio Testi, Licia Nunez, Andrea Montovoli.

Non è finita qui. Nel cast ci saranno quattro concorrenti provenienti dall’edizione classica: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpino e Salvo Veneziano. Inoltre si vocifera che presto saranno annunciati altri concorrenti come Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Barbara Alberti e non solo.

Le critiche dei social

Alfonso Signorini aveva promesso un’edizione rinnovata e soprattutto un cast formato da veri vip. In passato, nelle tre edizioni condotte da Ilary Blasi, non sempre si conoscevano bene tutti i concorrenti.

Tuttavia, se le premesse erano le migliori, adesso che il cast è quasi completo, il web ha iniziato a insorgere. Innanzitutto crede che alcuni personaggi scelti non siano veri vip, come Aristide Malnati. Poi molti utenti hanno sollevato la questione dell’età. Fino ad oggi sono stati svelati nomi che hanno portato le persone a dire che “ci sono solo vecchi”.

È vero che ci sono molte figure adulte come Fabio Testi, Aristide Malnati, Antonio Zequila, Michele Cucuzza e altri, ma i giovani non mancano. Ci sono Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli. Inoltre, si parla di Paolo Ciavarro, Andrea Denver come nomi sicuri. Ci saranno anche ex volti noti di Uomini e Donne under 30.

Voi che cosa ne pensate? Credete anche voi che il cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip sia formato da persone troppo vecchie? Alfonso Signorini ha fatto scelte sbagliate? Tuttavia, per vedere se questo cast funziona bisognerà attendere l’inizio del reality e ormai manca poco.