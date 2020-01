Giulia Salemi dimentica Francesco Monte e ritrova l’amore con il suo Luigi (Foto)

Nuovo anno e nuovo amore per Giulia Salemi. La bella influencer, infatti, sarebbe nuovamente felice tra le braccia di Luigi. A dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia che sul suo profilo instagram ha postato anche delle immagini che riguarderebbero proprio la neonata coppia. Ovviamente, come spesso accade in queste situazioni, non c’è stata nessuna conferma dai diretti interessati.

Se la notizia del fidanzamento fosse vera potranno tornare a gioire i tanti fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio nel reality ha conosciuto Francesco Monte con il quale ha avuto una relazione che spesso è stata al centro delle polemiche. Ora, però, tutto sembra essere dimenticato e Giulia Salemi guarda al futuro con il sorriso sulle labbra e un nuovo compagno al suo fianco.

La storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte

Giulia Salemi, come detto in precedenza, ha incontrato Francesco Monte all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due, nonostante le tantissime critiche ricevute, hanno continuato la loro frequentazione. Pian piano i sentimenti sono cresciuti e una volta usciti dalla casa la loro è iniziata la loro storia d’amore.

I due per diverse settimane sono apparsi felici e innamorati cercando di far ricredere quanti li hanno criticati nel corso del reality di canale 5. Purtroppo, però, come un fulmine a ciel sereno è arrivata notizia che Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati. Quest’ultimo ha ritrovato ben presto il sorriso grazie alla bella modella Isabella De Candia con la quale è attualmente fidanzata.

Per l’influencer, invece, nessuna frequentazione per alcune settimane fin quando non si è parlato di un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna. Entrambi, però, tramite i rispettivi profili social hanno fatto sapere che si trattava di una notizia non vera e che tra di loro c’era solo una grande amicizia. Ora, però, qualcosa è cambiato nella vita di Giulia Salemi che è tornata a sorridere.

Il fidanzamento di Giulia Salemi con Luigi

Gabriele Parpiglia in una sua instagram stories ha parlato del nuovo amore di Giulia Salemi con Luigi. Il giornalista ha postato anche le foto della coppia mentre erano in vacanza in Francia per la precisione a Courchevel. Negli scatti si vedono i due molto sorridenti e divertiti anche se c’è da ammettere che non ci sono atteggiamenti intimi e che il ragazzo presente nella foto è stato un corteggiatore napoletano. (Continua dopo la foto)

La speranza dei fan di Giulia Salemi è che tra di loro sia veramente scattata la scintilla e quindi che il ragazzo nella foto sia proprio il fidanzato. Per scoprire se la bella influencer è nuovamente fidanzata non resta che attendere le prossime settimane, con la speranza che i due usciranno allo scoperto.