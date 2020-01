Il Segreto anticipazioni 13-19 gennaio: Isaac e Elsa lasciano Puente Viejo

Nel corso della settimana che va dal 13 al 19 gennaio, le anticipazioni de Il Segreto ci svelano che ci sarà un addio, quello di Isaac e Elsa. I due protagonisti, dopo essere riusciti a convolare a nozze ed aver risarcito tutti gli amici del denaro ricevuto in passato, decideranno di lasciare il paese.

Nel frattempo, però, Puente Viejo si troverà a fare i conti con una terribile notizia che potrebbe distruggere la vita di tutti gli abitanti. Carmelo, invece, indagherà su Fernando e sul suo ipotetico coinvolgimento nella morte del sindaco di Belmonte, ciò che scoprirà sarà molto interessante.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa e Isaac lasciano Puente Viejo

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda in Italia dal 13 al 19 gennaio, saranno caratterizzate dalla partenza di Isaac e Elsa. I due convocheranno i loro conoscenti per informarli della venuta di Alvaro, il quale le ha restituito buona parte dei soldi che le aveva sottratto. Tale cifra basterà alla donna per estinguere i debiti che aveva contratto in paese e servirà anche per partire lontano da Puente Viejo con suo marito.

La coppia, dunque, lascerà il paese che, nel frattempo, si troverà ad affrontare un’incresciosa situazione. Raimundo non darà credito alla richiesta di espropriazione del nipote e questo irrigidirà il sottosegretario, il quale deciderà di ridurre l’offerta man mano che trascorreranno i giorni. Carmelo è dubbioso e crede che dietro possa celarsi qualcosa di molto più pericoloso.

Puntate dal 13 al 19 gennaio: Fernando mente?

Il protagonista inizierà a sospettare anche di Fernando, per tale ragione, si recherà a casa sua e strapperà una pagina da un suo quaderno. Il suo scopo sarà quello di confrontare la calligrafia del Mesia con quella presente sulla lettera trovata sul cadavere del sindaco di Belmonte. Nelle puntate dal 13 al 19 gennaio, le anticipazioni de Il Segreto rivelano che l’uomo si farà aiutare da Irene e da Anacleto per pervenire alla verità.

Intanto, Don Berengario scoprirà che Esther è sua figlia e deciderà di rivelarlo a tutti in paese. La settimana si concluderà con il risposto della analisi effettuate dal grafologo il quale darà a Irene e Carmelo una risposta spiazzante.