Paola Barale e la presunta storia con Maria De Filippi: “Non la conosco così bene”

L’ex valletta di Maike Bongiorno Paola Barale parla della rottura con Gianni Sperti e dice di non conoscere bene la De Filippi

Intervistata a La Confessione, il programma che va in onda su Nove condotto da Peter Gomez il venerdì in seconda serata, Paola Barale si racconta. La bella show girl risponde alle domande dei conduttori senza battere ciglio, anche a quelle più piccanti e scottanti.

Fra queste rientra anche il gossip su lei e la De Filippi. Prima di approfondire i dettagli su questo argomento però parla del suo rapporto con l’ex marito Gianni Sperti. Anzi, per la precisione, parla dei motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Tutti ricordano sicuramente che la Barale è stata sposata per circa dieci anni con il ballerino, poi si sono lasciati.

Paola Barale non era pronta per avere un figlio con Sperti

Nell’intervista ha parlato proprio dei perché hanno messo fine alla loro storia. La Barale rivela che Sperti voleva dei figli, ma lei allora aveva altre priorità e non aveva intenzione di lasciare il mondo dello spettacolo. L’ex valletta de La Ruota della Fortuna rivela anche che allora il marito non sempre lavorava, e per avere un bambino occorre una certa stabilità.

Il motivo principale della loro rottura sono stati quindi i figli che Paola non voleva, ma anche il fatto che Gianni era distaccato nella loro relazione. La Barale di lui dice che era un uomo forte, tuttavia questo non è bastato a tenerli uniti, nonostante il loro amore era stato intenso.

La showgirl afferma di aver visto la De Filippi una decina di volte

Nel corso dell’intervista ovviamente il discorso poi è andato sul gossip con Maria de Filippi. Riguardo a questo la Barale ha mostrato stupore e sorpresa, ma ha aggiunto che lei forse ha capito da dove è venuta questa voce.

La conduttrice ha anche detto che avrà visto la De Filippi si e no dieci volte nella sua vita. Più volte è stata a pranzo con Costanzo, ma non è mai andata nella loro casa. Di questo discorso però ha voluto parlare poco e ha concluso dicendo che quando è finita Buona Domenica si è fatta tante domande.

Tuttavia, non è dipeso da lei far credere questa cosa, ma sono stati altri che l’hanno fatto credere. La Barale ha anche parlato del blitz dei carabinieri avvenuto nel 2001 nella sua casa, in cui hanno trovato stupefacenti.