Madonna presenta il suo nuovo Toy-boy, Ahlamalik (FOTO)

Nuovo fidanzato per Madonna, la cantante presenta il suo nuovo toyboy, Ahlamalik su Instagram, scopriamo chi è!

Nuovo anno e nuovo fidanzato per Madonna! La star internazionale della musica pop lo presenta su Instagram ma i due sono già stato avvistati assieme. Infatti, è stata vista in compagnia di un nuovo ragazzo a Miami, in un hotel e a Londra, in aeroporto.

La coppia pare abbia trascorso le festività natalizie proprio nel capoluogo londinese e quindi adesso ha fatto conoscere a tutti il suo toyboy. Dopo aver divorziato dal regista Guy Ritchie la cantante ha avuto diversi boyfriend, tutti giovanissimi e molto belli.

Sono infatti queste due caratteristiche che distinguono i fidanzati della regina del pop, e anche quest’ultimo li rispecchia in pieno. Ma come si chiama il nuovo fidanzato di Madonna? Il suo nome è Ahlamalik Williams, ma di lui non si altro, a parte che è un ballerino. (Continua dopo la foto)

Madonna ha ufficializzato la relazione con Ahlamalik Williams

Presentandolo sul social Madonna ha quindi ufficializzato la sua storia con Ahlamalik Williams. I due hanno trascorso il capodanno in una festa a bordo di una barca in compagnia dei figli della star. Negli scatti la cantante è ripresa prima con il fidanzato e poi con David Banda, il figlio adottivo. La cantante ha lanciato un augurio per la fine del 2019 e per un inizio anno alla grande.

A 61 anni Madonna è ancora una donna bellissima e con un fisico pazzesco, e ovviamente fra lei e il fidanzato c’è una bella differenza di età. Ma lei non bada alle regole e alle convenzioni, non lo ha mai fatto, quindi non ha paura delle critiche. In questi ultimi anni le sue relazioni sono state tutte con ragazzi molto giovani e a chi l’ha attaccata per questo ha sempre detto il fatto suo.

La cantante felicissima con il suo toyboy

Dagli scatti pubblicati da Madonna si vede benissimo che è felice insieme al suo toyboy e anche i figli sorridono contenti. Ahlamalik Williams ha 25 anni ed è originario di Sacramento. Di professione fa il ballerino professionista e il suo nome d’arte è SkitzO. Dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram si vede che il giovane ha un fisico bestiale e non poteva passare inosservato agli occhi di Madonna.

Il giovane ha esordito nel corpo di ballo del Cirque du soleil, nello spettacolo Michael Jackson One. Per la sua bravura eccezionale Madonna l’ha voluto nel suo tour Rebel Heart ed ha preso parte anche all’ultimo tour Madame X World Tour.