Francesco Monte, arriva la conferma del suo tradimento

Conferma del suo tradimento

Dopo il successo riscosso a Tale Quale Show, per Francesco Monte ha avuto inizio un momento ricco di soddisfazione personale e professionale. Il pubblico italiano lo conosce da quando ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella.

E’ sempre stato al centro del gossip per le sue relazioni con donne affascinanti del mondo dello spettacolo, come Giulia Salemi. Purtroppo si sono detti addio in estate e lui nel giro di poco tempo è uscito allo scoperto con Isabella De Candia. Francesco si è difeso dalle accuse di un presunto tradimento, ma una sua foto potrebbe confermare il gesto di infedeltà.

‘I met someone very special’

La conferma del suo tradimento ai danni di Giulia si è avuta con un recente scatto. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Davanti alle telecamere discutevano al punto tale da spingere i conduttori a intervenire per placare i toni. Nessuno ha mai scommesso sulla loro storia d’amore, dal momento che lui si è sempre mostrato polemico.

Nonostante tutto la ragazza gli ha chiesto una possibilità al di fuori del reality. I suoi tentativi sono risultati vani. Non ha mai voluto parlare della faccenda, ma gli amici più stretti hanno sempre dato per certo la presenza di un terzo incomodo. Si tratta della modella Isabella.

Francesco ha dichiarato che hanno deciso di stare insieme tre mesi dopo aver detto addio a Giulia il 5 giugno. In realtà la foto menzionata, accompagnata da una romantica dedica, risale al 14 dello stesso mese. Di conseguenza gli utenti social si sono scagliati contro, in quanto molti stanno vedendo con occhi diversi Cecilia Rodriguez.

Per quanto riguarda Giulia, ha ammesso di essere stata male per la situazione. Adesso sembra che abbia riacquistato il sorriso accanto a un altro uomo. Probabilmente non tutti i mali vengono per nuocere.

Da Teresa a Isabella

L’ex tronista di UeD non ha mai avuto tana fortuna in questioni sentimentali. Ha lasciato Teresa per Cecilia Rodriguez. Dopo cinque anni la sorella di Belen ha voluto troncare e attualmente è felicemente fidanzata con Ignazio Moser. Grazie all’Isola dei Famosi ha conosciuto Paola Di Benedetto, però le cose non sono andate bene. Con il Gf Vip ha conosciuto Giulia che è stata messa da parte per Isabella. Dopo di lei ci saranno altre?