‘Coppia stupenda…’: Loredana Lecciso tra le braccia di un altro uomo che non è Al Bano [FOTO]

Loredana Lecciso e il Natale insieme ad Al Bano

In occasione del Santo Natale, Loredana Lecciso ha condiviso sul suo account Instagram una foto che la ritrae sorridente al fianco del suo ex compagno Al Bano e i loro due figli, la 18enne Jasmine e il fratello più piccolo Bido. Uno scatto che immediatamente ha messo in allerta i fan della storica coppia e non solo.

Infatti siti e riviste di gossip ci hanno ricamato sopra affermando che tra il Maestro Carrisi e la salentina ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Ad oggi, però, l’ex soubrette non ha né smentito e nemmeno confermato l’indiscrezione. Anzi la donna ha fatto parlare di sé per qualcos’altro, postando sul social un immagine che la mostra insieme ad un altro uomo che non è il cantautore di Cellino San Marco. Chi è?

L’ex soubrette salentina insieme a Cristiano Malgioglio

Di recente Loredana Lecciso ha catturato l’attenzione dei follower grazie ad un nuovo scatto che ha pubblicato sul suo canale Instagram. Per quale ragione? La madre di Brigitta, Jasmine e Bido si è fatta vedere col sorriso a 32 denti mentre abbraccia un uomo. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che al momento si trova a Cellino San Marco.

Il cantautore siciliano sta cercando di convincere Romina Power ad accettare l’ospitata alla 70esima edizione del Festival di Sanremo insieme all’ex marito. Quindi al momento le due ex donne del Maestro sono presenti nella Tenuta pugliese, ma sicuramente di terranno a debita distanza.

La reazione dei follower

Oltre alla foto che ritrae Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio da soli, qualche ora nello stesso account della salentina è apparso un altro scatto. In quest’ultimo è possibile vedere i due soggetti elencati prima e anche Al Bano Carrisi. Stando alla didascalia scritta a corredo dell’immagine, il paroliere catanese ha pranzato a Cellino San Marco il giorno seguente Capodanno.

Ovviamente la foto in questione ha ottenuto migliaia di likes e commenti positivi da parte dei suoi follower. Alcuni di essi per scherzo hanno scritto che Malgioglio e la Lecciso formano una bella coppia. Ecco il post in questione: