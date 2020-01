Maria De Filippi lascia il posto a Mediaset: La nuova conduttrice sarà una sua grande amica.

Arriva una nuova conduttrice televisiva al posto di Maria De Filippi?

Stando ai dati Auditel, Mara Venier è riuscita portare grandi ascolti alla rete di Stato grazie a Domenica In. Diversamente, invece, è il discorso per La Porta dei sogni, dove in onda in prima serata non è riuscita a raccogliere i giusti consensi.

Il suo programma, purtroppo, si appresta a chiudere i battenti e alcuni voci di corridoio rivelano un suo ritorno tra le reti del Biscione, con un inaspettato ritorno su Canale 5 grazie proprio all’amica Maria de Filippi.

La Porta dei Sogni chiude i battenti, ascolti deludenti

La conduttrice di Domenica In ha totalizzato un discreto 14% di stare con la prima puntata di La Porta Dei Sogni. Il programma non ha soddisfatto la rete Rai nonostante l’entusiasmo con cui la zia d’Italia sta realizzando i sogni di chi si rivolge alla trasmissione.

Gli ascolti purtroppo sono risultati ancora più bassi nella seconda puntata e l’ultima è prevista per questa settimana. Tra gli ospiti sono attesi i tre tenori de Il Volo, che accontenteranno di sicuro qualche altro fan.

Mara Venier torna a Canale 5 grazie a Maria de Filippi

Alcune voci di corridoio parlano di un ritorno di Mara a Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice Rai sarebbe stata invitata da una sua cara amica per uno show in prima serata. Si tratta di Maria De Filippi, che avrebbe proposto alla sua collega veneta un ritorno a C’è Posta Per Te.

La sua richiesta non è affatto casuale perchè quest’anno la regina della tv festeggerà ben 20 anni dalla nascita del suo seguitissimo programma. Intanto, pare che Maria abbia chiesto alla Venier di prendere il timone di Amici Celebrites, affidato precedentemente alla Hunziker.

Infine, sempre Maria sembra voler la sua amica anche in prima serata, lasciandole conduzione di Uomini e Donne. Dopo il grande successo delle scelte serali del trono classico, anche per il 2020 è confermato lo stesso metodo. Chissà solo se la moglie di Carraro accetterà questa succulenta proposta.