Uomini e Donne, l’addio inaspettato di Teresa Langella

L’addio inaspettato di Teresa

Nelle ultime ore Teresa Langella ha dichiarato che non sarà più presente sui social per dei motivi personali. Per il momento non ha rivelato il motivo della sua assenza, ma molti si chiedono se sarà temporanea o permanente.

Si è limitata a dire in un recente post che deve dedicare del tempo a se stessa. Inoltre pare che debba affrontare una nuova avventura, dunque preferisce non avere delle distrazioni.

Per i fan ha intenzione di sostenere a distanza il fidanzato Andrea Da Corso che parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. In realtà la coppia si assenterà dai social perché ha preso un aereo diretto verso le Maldive. Purtroppo sono iniziate male per via di una foto pubblicata da Teresa.

‘Ho rotto le palle io per prendere una business in un A380 per la prima volta’

L’addio inaspettato di Teresa, secondo i più sospettosi, potrebbe essere stato un modo per non finire nel dimenticatoio. In effetti dopo Temptation Island e Uomini e Donne, la ragazza non ha fatto più comparse nel piccolo schermo. Le persone a lei vicine smentiscono senza esitazione accuse di questo genere perché a lei interessa altro.

Per esempio rendere impeccabile la convivenza con Andrea. Da quando sono andati a Milano per iniziare una vita insieme, il pubblico di Maria De Filippi si è ricreduto. In effetti la loro relazione ha avuto degli alti e dei bassi durante il percorso del trono. Lui non si presentò alla scelta, però poi ha cercato di riconquistarla. Alla fine ci è riuscito e da allora è trascorso quasi un anno.

Purtroppo Teresa è stata sommersa di polemiche a causa di uno scatto che la ritrae su una bella poltrona in business class. Tutti l’hanno attaccata dicendo che non è nessuno per stare lì, così è intervenuto Andrea per difenderla. Ha detto di aver insistito lui a prendere quel volo. Lei non era d’accordo, però ha voluto accontentarlo. Ragion per cui ha preteso delle scuse.

La verità sulla gravidanza

Da un po’ di tempo si vocifera che Teresa sia in dolce attesa. Alcuni hanno notato la sua fisicità più ‘ammorbidita’ mentre altri hanno colto dei particolari rilevanti nelle Instagram Stories di Andrea. In pratica ha mostrato il pancino di Teresa con scritto che darà a breve una grande sorpresa. Così facendo ha fatto intendere a tutti di essere incinta. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere.