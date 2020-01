Tomaso Trussardi rimprovera Michelle Hunziker in pubblico: la discussione a tavola [VIDEO]

Michelle Hunziker in vacanza in montagna con la sua famiglia

Giovedì scorso su Canale 5 è andata in onda la finalissima di All Together Now. Una puntata registrata precedentemente visto che Michelle Hunziker in questo periodo natalizio si trova in vacanza in montagna.

La soubrette svizzera, infatti, in questi giorni ha condiviso su Instagram delle foto che la ritraggono tra la neve prima con la sua cara amica Serena Autieri e successivamente con Antonella Clerici. Ma sul social, tra le Stories, è stato condiviso una clip nella quale la madre di Aurora Ramazzotti sta avendo una piccolo discussione col marito Tomaso Trussardi. Il motivo?

Tomaso Trussardi infastidito dal comportamento della Hunziker

Nel pranzo dopo Capodanno, in compagnia di Michelle e Tomaso erano presenti anche lo showman siciliano Rosario Fiorello e la moglie. Mentre mangiavano c’era un clima di allegria, ma un dettaglio non è per niente sfuggito ai numerosi follower dell’artista elvetica.

Quest’ultima, come il suo solito, col suo cellulare ha filmato quello che accadeva intorno alla tavola imbandita. Il consorte Trussardi, però, vista la sua reazione non ha per niente apprezzato l’iniziativa della madre dei suoi due figli.

Ovviamente si tratta di un lieve battibecco in pubblico che di sicuro non scalfisce l’amore che i due provano l’uno per l’altra. Ricordiamo, infatti, che non è la prima volta che la coppia discute in pubblico. Ad esempio in estate al mare e qualche mese fa in un parco.

Tomaso Trussardi rimprovera Michelle Hunziker

Mentre Fiorello, la moglie Susanna Biondo e Tomaso stavano pranzando, col suo smartphone Michelle ha voluto fare una panoramica delle vivande e di coloro che erano seduti davanti al tavolo. Ma Trussardi non ha apprezzato tale gesto, infatti l’ha rimproverata in diretta mentre faceva il video.

L’imprenditore ha alzato più volte la mano per non farsi riprendere mentre mangiava e sembrava molto scocciato. La soubrette svizzera lo chiamava ‘amore’ ma lui in modo secco ha detto: ‘Sto mangiando’. Per fortuna nulla di grave, infatti qualche minuto dopo si sono chiariti ed è ritornato il sereno. Ecco la clip in questione: