Un posto al sole trame 6-10 gennaio: Serena vicina alla verità

Imperdibili le puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio si Rai 3. Terrà alta l’attenzione del pubblico la storyline che vede Serena vicina allo scoprire la verità sul tradimento di Filippo alle Tenerife. Inoltre, Vittorio proverà a riconquistare Alex, certo di amarla profondamente e pronto a rimediare ai suoi errori.

Un posto al sole anticipazioni: i sospetti di Serena

Nelle puntate di Upas che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio 2020, Serena indagherà su Filippo, certa che tra lui e Viviana sia successo qualcosa. La donna non potrà certo immaginare che dietro tutto ciò ci sia un tradimento.

Filippo, agitato più che mai, proverà a distrarre Serena, ma non sarà un’impresa facile. Nel frattempo, Carla e Mia passeranno molto tempo insieme. La bambina capirà che la difficile scelta di suo padre di diventare donna non è stata dettata dall’egoismo. Vittorio invece, spera di riconquistare Alex una volta che tornerà a lavorare come barista al bar Vulcano.

Serena chiederà a Filippo un confronto, vuole sapere che cosa ci sia tra lui e Viviana, anche a costo di stare male. Otello e Renato saranno ancora ai ferri corti, mentre Patrizio non sembra essere così contento di tornare a lavorare al Vulcano, tanto da chiedere un compenso molto alto. Le anticipazioni di Un posto al sole proseguono con Giulia, che continuerà a sentire telefonicamente il signor Marcello.

Filippo e Serena in crisi

Nelle puntate settimanali di Un posto al sole dal 6 al 10 gennaio 2020, la crisi tra Filippo e serena si farà sempre più pesante, tanto che Irene non riuscirà ad essere calma e tranquilla come sempre. Ai Cantieri, un imprevisto costringerà Roberto e Marina a prendere una decisione inaspettata, volta a risolvere un problema che potrebbe far vacillare le vendite. Che dietro tutto ciò ci sia lo zampino di Alberto Palladini?

Marina Giordano capirà di essere in un vicolo cieco. L’imprenditrice infatti si renderà conto che una società poco trasparente acquisisca le quote dei Cantieri. Tutto però prenderà una piega inaspettata quando Marina riceverà una proposta. Le anticipazioni di Upas della prossima settimana infine, vedono Niko incontrare Beatrice.

Dopo molto tempo, il giovane avvocato desidererà sapere come stia Aldo. Sarà anche un’occasione per fare il punto della situazione con la ragazza. Infine, Giulia penserà che incontrare dal vivo il suo confidente virtuale non sia poi un’idea così assurda. La storia con Denis è ormai archiviata e il suo cuore è pronto a battere per un altro uomo.