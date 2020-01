‘La morte del mio compagno mi ha distrutto…’: Valentina Persia, il lutto difficile da dimenticare

Valentina Persia ospite a Vieni da me

Valentina Persia ha trovato il successo grazie alla sua partecipazione di tanti anni fa a La sai l’ultima?. Da allora la sua carriera artista è stata sempre in ascesa, anche se la sua vita è stata costellata da drammi. A parlarne è stata lei stessa durante una sua recente ospitata a Vieni da me.

Infatti, nel salotto di Caterina Balivo la nota comica ha parlato molto della sua vita e di quando ha esordito sul piccolo schermo. Ma nel 2004 qualcosa cambiò radicalmente la sua esistenza, una tragedia che la colpì da molto vicino: la morte del compagno.Solo grazie a Leo Gullotta, che la fece entrare nel cast del Bagaglino, che la Persia ha risalito la china.

La morte del suo compagno

Intervistata a Vieni da me, visibilmente emozionata Valentina Persia ha detto che il suo compagno era una persona fantastica. La comica e raccontatrice di barzellette è anche madre di due gemelli nati nel 2015. In una lunga chiacchierata realizzata anni fa, la donna diceva che la persona che amava non faceva parte del mondo dello spettacolo, ma era un architetto.

Purtroppo ha perso la sa dolce metà prematuramente e non può farci perché forse il destino ha deciso così. I due sono stati insieme solo quattro anni, tuttavia sono bastati a farle capire cos’è l’amore.

Valentina Persia: la riconoscenza per Leo Gulotta

Ovviamente la morte del compagno aveva gettato nel baratro Valentina Persia. Infatti dopo il lutto un suo caro amico, l’attore siculo Leo Gullotta la spinse a riprendere la sua carriera che anni prima era stata costellata da grandi successi. L’artista la invitò a recitare con lui al Bagaglino per la regia del compianto Pier Francesco Pingitore.

La comica era molto dubbiosa se tornare sul piccolo schermo o no perché il dolore era tantissimo. E fu Gulotta che la prendeva per braccio parlandole in catanese, stesso dialetto del suo Salvo che è morto molto presto. Inoltre a Vieni da me Valentina ha parlato del suo rapporto con Milly Carlucci e Paolo Limiti.