Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato costretto ad abbandonare

Armando è stato costretto ad abbandonare

Le nuove puntate di Uomini e Donne andranno in onda a partire da martedì 7 gennaio. Come sempre la settimana avrà inizio con le vicende sentimentali del Trono Over. Secondo le anticipazioni non mancheranno dei colpi di scena.

Juan Luis, per esempio, sarà costretto a lasciare lo studio perché Gemma Galgani non ha intenzione di portare avanti la conoscenza. Ha spiegato che durante le feste natalizie non si è fatto vivo, ragion per cui ha dei dubbi sul suo interesse.

Maria De Filippi gli ha chiesto di andare via, dato che nessuna delle dame vuole farlo restare. Anche ad Armando Incarnato potrebbe toccare la stessa sorte a causa di una segnalazione di Gianni Sperti.

‘Ti senti con altre donne, ho le prove’

Armando è stato costretto ad abbandonare il programma perché si sentirebbe con delle donne a insaputa della redazione. Il regolamento prevede di conoscere solo le partecipanti di Uomini e Donne, altrimenti il gioco non avrebbe senso. A riportare la notizia è stato Gianni, il quale ha mostrato di avere delle prove concrete.

Si tratta di conversazioni che l’uomo ha avuto con alcune signore. Nonostante lui abbia smentito, nessuno gli ha creduto. In effetti da quando è seduto tra i cavalieri non è riuscito a costruire nulla. Ha provato a conquistare Ursula Bennardo e Ida Platano, però ogni tentativo è risultato inutile. Con Veronica Ursida ha cercato di trovare un equilibrio, in quanto sono usciti insieme dallo studio.

Purtroppo dopo pochi minuti sono rientrati perché logorati da mille dubbi. Armando ha perfino chiesto il numero di Barbara De Santi, la quale ha colto l’occasione per mettere da parte il rancore accumulato nel corso degli anni. Ha ammesso di essere rimasta colpita dal suo gesto, ma non andrà oltre l’amicizia. Ora che è arrivata questa segnalazione, come si difenderà?

‘Alcuni treni passano una sola volta, o ci sali e inizi il viaggio o resti ferma a guardare gli altri salire’

Spesso Armando pubblica dei post sui social che possono essere fraintesi poiché sembrano essere delle frecciatine. Negli ultimi pubblicati ha lasciato intendere di riferirsi a Veronica. Quest’ultima non ha esitato a rispondere dicendo che per lei l’unica cosa che conta è l’amore del figlio. Il resto è solo superficialità, per questo motivo ignorerà. Cosa succederà quando si rivedranno a UeD?