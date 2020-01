Uomini e Donne registrazione 3 gennaio: Armando cacciato dal programma, ha una donna fuori

In queste ore sono state appena diffuse da Il Vicolo della news le anticipazioni relative all’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne del 3 gennaio. L’avvenimento più esilarante è stato, sicuramente, l’allontanamento di Armando Incarnato dalla trasmissione più seguita del pomeriggio di Canale 5.

Stando alle prime indiscrezioni trapelate in queste ore, infatti, pare che Gianni Sperti sia riuscito a dimostrare che il protagonista del parterre maschile, in realtà, frequenti altre donne al di fuori della trasmissione.

Gianni Sperti smaschera Armando a Uomini e Donne

Armando Incarnato è, sicuramente, tra i protagonisti più discussi di questa edizione del trono over di Uomini e Donne. Dopo le esilaranti avventure di Gemma Galgani e dopo l’abbandono di Ida e Riccardo, infatti, era lui a tenere vive le ultime puntate. Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalla registrazione del 3 gennaio di Uomini e Donne, pare che i giochi siano finiti per il protagonista.

L’uomo, infatti, dopo aver fatto molto discutere nelle ultime settimane a causa delle sue pesanti liti con Barbara e dei suoi commenti piccati su Ida e Riccardo, è stato smascherato. Sembra che Gianni Sperti abbia portato in studio alcune segnalazioni che testimonierebbero il fatto che il cavaliere conosca altre donne al di fuori della trasmissione. Questo, dunque, dimostrerebbe che sia in studio solo per le telecamere e la visibilità.

Incarnato lascia la trasmissione durante la registrazione del 3 gennaio

A parte Gianni, erano davvero in molti a sospettare che il protagonista stesse prendendo in giro tutti. Tra le più critiche nei suoi confronti c’è stata anche l’influencer Deianira Marzano, la quale lo ha sempre accusato di essere falso. Per tale ragione, subito dopo la diffusione di questa notizia, non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto tra le sue Instagram Stories.

Almeno per il momento, non è ancora chiaro se la conduttrice abbia chiesto in modo definitivo ad Armando di andare via o se ritornerà in seguito. Le talpine de Il Vicolo della news hanno svelato che più tardi aggiungeranno dettagli in merito alla registrazione del 3 gennaio di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere.