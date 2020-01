Teresa Langella di Uomini e donne vola in business class, scoppia la polemica (FOTO)

Sui social bufera per Teresa Langella, la tronista di Uomini e donne in business class accende gli animi

E’ bufera sui social per Teresa Langella! Cosa ha fatto la tronista di Uomini e donne? I fan non hanno apprezzato il fatto di aver volato in business class. E’ stata la stessa Langella a postare la foto in aereo e subito sono arrivati tanti commenti che non sono apparsi proprio a favore del suo gesto.

Ma perché la Langella era in aereo? Niente di particolare, semplicemente la bella tronista si è rilassata alle Maldive, per trascorrere una vacanza da sogno. La tronista lo aveva già annunciato e aveva anche detto di voler staccare un po’ dai social per rilassarsi.

Tuttavia il suo ultimo post ha scatenato un putiferio e non sono mancate le critiche nei confronti della tronista. In realtà i fan aveva pensato che si sarebbe assentata per prendere parte al Grande Fratello Vip 2020. Invece non è stato così e insieme al fidanzato Andrea Dal Corso è volta alle Maldive. (Continua dopo la foto)

Teresa Langella criticata per aver viaggiato in business class

La coppia ha prenotato un aereo per raggiungere l’arcipelago, e la bella napoletana era orgogliosa di stare viaggiando su un volo di lusso. Per questo ha scattato una foto e ha mostrato ai fan la bella poltrona in business class. L’aereo è davvero bello e non c’è alcun dubbio, ma l’effetto non è stato quello che invece la Langella cercava.

La tronista probabilmente era convinta di ricevere apprezzamenti per lo scatto, ma i fan hanno inveito contro di lei dicendole cose cattive. Alcuni utenti l’hanno infatti apostrofata come una persona che non ha alcun merito per viaggiare in business class. Insomma, non è una vip, quindi che ci fa in questo aereo? Ma cosa si aspettava la Langella? Anche i vip sono spesso presi di mira per gli eccessi che compiono quando vanno in vacanza!

Le polemiche hanno investito anche il fidanzato di Teresa

A prendere le difese di Teresa Langella è stato il fidanzato Andrea Dal Corso. Il giovane ha detto che è stato lui ad insistere e che lei non voleva viaggiare in business class. Dal Corso ha anche aggiunto di aver sempre desiderato di viaggiare in un aereo del genere e adesso anche lui si è tolto questo sfizio. Perciò ha detto ai followers di stare zitti e di finirla con le polemiche!