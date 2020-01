Aurora Ramazzotti spiazza i fan: il dettaglio della foto suscita domande

Aurora Ramazzotti, foto in spiaggia alle Maldive: un particolare suscita la curiosità dei fan

Aurora Ramazzotti ama tenere costantemente aggiornati i fan sui social, dai piccoli incidenti quotidiani ai momenti più importanti. Attualmente sta passando una vacanza nelle bellissime Maldive, in compagnia del fidanzato Goffredo e di papà Eros, apparso nelle sue recenti Instagram Stories.

Sempre radiosa, ha conquistato gli ammiratori con vari scatti in bikini davvero ammalianti. E poche ore fa ha catturato l’attenzione del popolo web grazie a un’immagine davvero unica, dall’inquadratura davvero ‘particolare’.

Più siamo, meglio è

Come tutti, anche Aurora Ramazzotti ama circondarsi d’affetto. In questi primi giorni del 2020 ha dunque fatto le valigie insieme al fidanzato, una rara occasione per godersi la reciproca compagnia. Difatti, i due non solo abitano in due differenti città, ma anche in due differenti Paesi. Mentre la figlia d’arte vive in Italia, lui, sull’esempio di molti suoi coetanei, si è trasferito a Londra.

Tuttavia, oltre al fidanzato, Aurora Ramazzotti è partita accompagnata pure dal padre Eros. Con lui coltiva un rapporto stupendo, e lo stesso vale nel caso della madre Michelle, un punto di riferimento nella vita e nel lavoro. Alla pari della conduttrice elvetica, pure lei intende fare fortuna nell’ambito dello spettacolo, riuscendoci già, per dirla tutta. Su ben due emittenti radiofoniche è possibile infatti ascoltarla ogni giorno.

Aurora Ramazzotti stupisce i follower

Non assillata dagli impegni professionali, la simpatica Aurora si è dunque voluta concedere un esotico viaggio e in poco tempo una foto ha scatenato curiosità.

Stesa al sole sulla meravigliosa spiaggia del suo resort, il flash è partito da un’altezza incredibile, tanto che la Ramazzotti appare minuscola, all’occhio di bue si legge nella simpatica didascalia. L’effetto davvero accattivante ha collezionato migliaia di like e centinaia di commenti, tanti provenienti da seguaci vogliosi di scoprire quale tecnica abbia utilizzato.

Le imperterrite domande hanno spinto Aurora a rispondere e chiarire i dubbi. Ebbene, si è fatta ritrarre da un drone, che è riuscito a inquadrarla da un’altezza significativa, garantendo un colpo d’occhio senza dubbio notevole.