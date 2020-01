Selvaggia Lucarelli contro i vip in vacanza alle Maldive: lo sfogo

Selvaggia Lucarelli attacca i vip che hanno preso d’assalto lo stesso resort alle Maldive nelle vacanze natalizie

Selvaggia Lucarelli, la penna più velenosa del web, colpisce ancora. Ormai le vacanze natalizie sono quasi terminate e tante celebrità stanno compiendo il ritorno in Italia. Quest’anno, innumerevoli volti noti hanno scelto di passarle in luoghi caldi, destinazione preferita le Maldive.

I favolosi atolli tropicali sono quasi stati invasi dai vip “nostrani”, che pare si siano ritrovati nello stesso lussuoso resort, di un’affermata catena alberghiera. Una coincidenza o forse no, come dichiara Selvaggia Lucarelli in un lungo messaggio caricato sul proprio profilo Facebook.

La giornalista de Il Fatto Quotidiano estrae la sciabola

Non ha niente contro le Maldive, l’altrui ricchezza e le sponsorizzazioni. Tuttavia, vedere multimilionari taggare contemporaneamente un villaggio alla Maldive dopo l’accordo preventivo di un pernottamento gratis in cambio di fotografie dell’isola del tag della struttura le fa un certo effetto.

Un post nato dalla effettiva strana concentrazione di personaggi pubblici in un piccolo atollo. Come puntualizza Selvaggia Lucarelli, la scelta di andare alle Maldive dovrebbe sorgere dal desiderio di allontanarsi dal mondo, in un’atmosfera di pace e benessere.

Nelle ultime settimane, al contrario, il posto è diventato una specie di succursale di Cortina d’Ampezzo a Natale o Costa Smeralda ad agosto, quando ancora le personalità dello spettacolo e non solo sceglievano di trascorrere le loro ferie nelle nostre stesse località.

Selvaggia Lucarelli affossa la ‘moda’ del momento

Si possono concedere tale lusso come e quando vogliono, e nel resort prediletto. Tuttavia, decidi di scroccare il viaggio su una piccola isola dove incontri Wanda Nara o pure Francesco Totti intenti a fare compere. Selvaggia Lucarelli ha dunque rincarato la dose.

In quanto benestanti, sarebbe meglio vivere ogni tanto in libertà perché tra un secolo le Maldive non esisteranno più né tanto meno loro. Le marchette sarebbe meglio lasciarle a chi cerca di sbarcare il lunario e si svende per pochi spiccioli. Tra le personalità approdate alle Maldive, nello stesso hotel di lusso, ci sono Wanda Nara con l’ex bomber interista Mauro Icardi, Totti e famiglia, Ezio Greggio e Pierfrancesco Favino.