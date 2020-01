Uomini e Donne, anticipazioni 3 gennaio: Armando Incarnato smascherato e allontanato dal programma

Il 3 gennaio si è svolta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Gianni Sperti è riuscito a dimostrare che Armando Incarnato ha mentito.

Uomini e Donne: Gianni Sperti smaschera Armando Incarnato?

Venerdì 3 gennaio c’è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Nel web stanno circolando le prime clamorose anticipazioni. Pare che tutta la puntata sia stata dedicata ad Armando Incarnato.

Chi segue il programma di Maria De Filippi sa benissimo che tra il cavaliere e gli opinionisti non corre buon sangue. Infatti, Gianni Sperti e Tina Cipollari trovano il comportamento dell’uomo sbagliato, troppo arrogante. Inoltre, entrambi hanno sempre pensato che Armando avesse una relazione al di fuori.

Ebbene, nella registrazione è emerso proprio questo. Non è chiaro se sia stato davvero Gianni Sperti a smascherarlo. Quello che è certo è che dopo le decine di puntate trascorse a mettere in dubbio la sincerità di Armando, Gianni Sperti ha finalmente avuto le prove. Pare che sia tutto vero e che Armando abbia davvero una donna fuori dal programma che lo aspetta. L’opinionista, a quel punto, ha invitato Armando a lasciare il programma.

Le donne che stava frequentando all’interno dello studio, quindi Veronica e Roberta, si sono davvero stupite e arrabbiate per quanto scoperto. Al momento non è chiaro se Armando non tornerà più nel programma o se invece ci saranno altri sviluppi. Per questo bisognerà attendere ancora un po’.

Le ultime vicende del trono over

Armando aveva guadagnato qualche punto nelle ultime puntate portando alla luce delle chat che Juan Luis Ciano si scambiava con altre donne al di fuori del programma. Grazie ai dubbi, alle insinuazioni e alle prove di Armando Gemma è riuscita a chiudere definitivamente con il cavaliere. Infatti, Juan Luis è stato invitato da Maria De Filippi a lasciare Uomini e Donne.

Sempre Armando è stato protagonista di un’uscita lampo con Veronica. Lui le aveva chiesto di uscire per vivere la relazione al di fuori, ma appena dietro le quinte lei si è sentita tratta male e non considerata. Dopo un’ora sono tornati in studio.

Erik ha chiuso la storia con Valentina e lei si è ritrovata in lacrime a chiedere quale fosse il suo problema visto che pensava di aver trovato l’uomo giusto e che ormai ha 40 anni. Tutti l’hanno consolata riconoscendo in lei una donna sincera e spontanea.