Grande Fratello Vip 4, fan in rivolta: “È un ospizio per anziani?”

Grande Fratello Vip 4, gli spettatori sono in subbuglio: dopo l’annuncio del nuovo concorrente, contestano l’età media del cast, troppo avanzata

Quando manca meno di una settimana al debutto ufficiale su Canale 5, il Grande Fratello Vip 4 ha quasi annunciato l’intero cast. Tra ex coinquilini e controverse personalità pubbliche, la Casa accoglierà anche artisti, come Fabio Testi. Poche ore fa un video caricato su Instagram ha confermato l’ingresso dell’attore, solo uno dei tanti concorrenti in età… avanzata.

I telespettatori sono abituati a vedere pure giovani volti nello show, anzi soprattutto loro. Solitamente le personalità più adulte si sentono fuori posto, ma nel Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini potrebbe accadere l’esatto opposto.

Proprio la comunicazione riguardante Fabio Testi ha fatto sorgere numerosi commenti del pubblico sul social fotografico, e non tutti stanno appoggiando le scelte degli autori. Sebbene i futuri protagonisti promettano bene, qualcuno contesta i piani.

La negativa reazione del web: è il GF o una pensione?

Lo aveva detto Signorini, sin dalla partecipazione a #cr4 – La Repubblica delle Donne. Al Grande Fratello Vip 4 avrebbe spedito solamente volti veramente conosciuti, professionalmente collocabili e non ‘semplici’ influencer, ignoti al pubblico generalista. Ma pare abbia perso di vista i fan più giovani, probabilmente il più agguerrito.

Per ora c’è chi sul canale ufficiale di IG alza la voce. La frangia pacata ironicamente spiega che non sarebbe male inserire pure dei ragazzi. Qualcun altro li definisce tutti vecchi o la pensione del Grande Fratello.

Poi si leggono lamentele di vedere solamente Paola Di Benedetto rappresentare la nuova generazione. Quest’anno lo considera un flop in partenza. Qualcun altro invece accoglie favorevolmente la scelta: non vorrebbe cantar vittoria ma non ci sarebbero stavolta ex tronisti fallisti stile Francesco Monte.

Grande Fratello Vip 4: debutto mercoledì 8 gennaio

Resta da scoprire quale sarà la risposta negli ascolti. Il primo banco di prova, previsto mercoledì 8 gennaio, offrirà un quadro iniziale sull’opinione suscitata. Qualora fosse negativa probabilmente Signorini si ritroverà costretto ad intervenire in corsa. E comunque ancor prima il noto direttore di settimanali rosa svecchierà magari l’età media.