Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano? Parla l’ex tronista

Lorenzo Riccardi spiega al settimanale Nuovo come procede la relazione con Claudia Dionigi, nata negli studi televisivi di Uomini e Donne

Tra le coppie di Uomini e Donne seguite con maggiore affetto, quella costituita da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi va ancora avanti. Gli ex protagonisti del Trono Classico stanno insieme ormai da quasi un anno, e apparentemente il loro sentimento sta crescendo di giorno in giorno.

Pertanto, i fan del dating show di Maria De Filippi iniziano già a tempestare i due su un importante passo come quello del matrimonio.

Ma loro hanno già ipotizzato l’idea? In alcune dichiarazioni riportate dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, risponde proprio Lorenzo Riccardi. Sulle possibili nozze, immagina che accadano prima di un figlio. Sono all’antica. Sarà comunque lui a presentare la proposta. Non appena se lo sentirà le chiederà la mano.

Gesto significativo

Che nell’anno appena cominciato Lorenzo Riccardi ci darà novità in tal senso? Da quanto raccontano le parti si corre un po’ troppo. Ciononostante, l’ex tronista si è fatto notare per aver compiuto un altro gesto significativo verso la partner.

Cosa nello specifico? Stando alle affermazioni pubblicate sul nuovo numero del magazine Nuovo, Riccardi ha annunciato di aver lasciato Milano. Ora convivono a Latina, la città di lei: alla fine ha avuto la meglio. Una decisione certamente importante, non così comune, in grado di testimoniare quanto sia solido il loro legame, mandando dunque in estasi i numerosissimi sostenitori.

Lorenzo Riccardi: il segreto della storia duratura

In queste ultime settimane Lorenzo è diventato un opinionista fisso di Uomini e Donne. E nel corso delle varie puntate trasmesse su Canale 5 ha già dimostrato carattere, anche quando ha fatto una segnalazione su Giulio Raselli, mettendolo in difficoltà. Sopra ogni altro aspetto spicca però la bellissima storia con Claudia Dionigi.

Al che, visti pure la fine di altre coppie nate negli studi tv, fa sorgere un interrogativo: qual è il segreto del loro sentimento tanto duraturo? Passano l’intera giornata fianco a fianco, perciò ridono e scherzano un sacco. Che sia solo questione di tempo prima dello scambio delle fedi?