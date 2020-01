Wanda Nara, dichiarazioni choc: “Che bel davanzale”

Grande Fratello Vip 4, l’opinionista Pupo parla della futura compagna di viaggio Wanda Nara: è molto dolce, ha un bellissimo lato A… ma non è il suo tipo

Il tempo va, passano le ore (cit.) e il Grande Fratello Vip 4 andrà presto in onda su Canale 5. La quarta edizione del reality show, affidato per la prima volta ad Alfonso Signorini, sta scoprendo le carte sui futuri protagonisti nella Casa.

Occhio però, perché anche gli opinionisti Pupo e Wanda Nara faranno certamente discutere! La bombastica showgirl avrà modo di farsi conoscere sotto altre vesti.

Finora chiacchierata soprattutto nel mondo del calcio, essendo la moglie-manager di Mauro Icardi, la guiderà l’artista toscano, un esperto in quanto a meccanismi televisivi. Interpellato dal settimanale Nuovo, il cantante ha spiegato che non è il suo tipo.

Ha trovato Wanda Nara molto dolce, ha un bellissimo décolleté, prosperoso. Ma gli piace la donna androgina e mascolina. Insomma, le due compagne di Pupo possono dormire sogni tranquilli: non lo vedranno fare il ‘provolone’ con la sudamericana. A meno che Signorini non escogiti un modo per fargli perdere la testa!

Due donne e un uomo

Oltre a prendere parola su Wanda Nara, con la quale condividerà i riflettori, l’interprete fa chiarezza fra le pagine di Nuovo sulla sua situazione sentimentale. Lui, Patricia Abati e Anna Ghinazzi sono semplicemente tre persone innamorate.

Nessuna bigamia: con la manager nonché amante Patricia non si sono mai celebrate le nozze né una qualsiasi forma di convivenza: è solo sentimento. Oggi il legame è ancora più saldo. Le due donne attendono fiduciose di vederlo in versione opinionista nel reality show targato Mediaset.

Dalla relazione clandestina al Grande Fratello Vip 4 con Wanda Nara

Sono ormai ben lontani i tempi dove portavano avanti la singolare storia nell’anonimato. Per anni la star di Gelato al Cioccolato e Patricia hanno avuto una relazione clandestina, fino al momento in cui lui ha capito di non poter fare a meno di entrambe. Da qui la verità rivelata ad Anna, che ha accettato di dividere il marito con un’altra donna.