Paolo Ruffini, frecciatina all’ex Diana Del Bufalo? La battuta

Paolo Ruffini riprende parola sulla storia d’amore con Diana Del Bufalo, finita dopo quattro anni

È notizia delle scorse settimane la storia finita tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha confermato mediante un prolisso messaggio condiviso su Instagram la fine dell’amore, nato alla conduzione di Colorado nel 2015.

Da lì in poi il loro rapporto ha vissuto continui alti e bassi. Contattato dal magazine Chi, il presentatore de La Pupa e il Secchione (e viceversa) ha lanciato alla ex compagna una frecciatina.

Attraverso i propri profili social la Del Bufalo ha definito pagliaccio Paolo Ruffini. Un aggettivo che non lo fa arrabbiare, tutt’altro. Sentirsi chiamato tale non è un’offesa, semmai un pregio perché è un artista. Collaborando sul palco con ragazzi affetti dalla sindrome di Down, ha imparato a superare i generi e le definizioni.

Non è indifferenza al dolore

Comunque, Paolo Ruffini chiede nuovamente scusa a Diana dopo che l’attrice ha ufficializzato sui social la fine della loro love story, dopo quattro anni, parlando di sofferenza, delusioni e pianti a dirotto.

Proprio in tal senso il padrone di casa de La Pupa e il Secchione 2020 fa mea culpa. Se ha commesso degli errori spera di ottenere perdono, ma nel rispetto di entrambi ha promesso di non parlarne più. Detto ciò ha effettuato una puntualizzazione, di non essere indifferente al dolore, anzi.

Paolo Ruffini: ‘scippa’ una concorrente al Grande Fratello Vip 4

Sul piccolo schermo Ruffini è una presenza costante. A Natale risale lo spettacolo di Up and Down, confermato per la seconda edizione in prima serata su Canale 5. Insieme ai ragazzi dai più vari gradi di disabilità ha messo in scena uno spettacolo esilarante, ma allo stesso tempo educativo.

A far loro visita ben tre volti noti nello spettacolo: Juliana Moreira, Teo Mammuccari ed Alfonso Signorini. Quest’ultimo l’8 gennaio lancerà il Grande Fratello Vip 4, senza un’annunciata concorrente forse proprio per ‘colpa’ di Paolo Ruffini. Data come sicuro ingresso nella Casa, l’opinionista Barbara Alberti sarà invece impegnata in La Pupa e il Secchione 2020. Entrerà a reality iniziato?