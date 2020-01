Francesco Monte ha tradito Giulia? Spunta un dettaglio compromettente

Isabella De Candia celebra la storia d’amore con Francesco Monte. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne ora rischia: a Vieni da Me ha mentito sulla rottura tra lui e Giulia Salemi? Il dettaglio non passa inosservato agli ammiratori dell’italo-iraniana

Da che mondo è mondo, fine anno porta con sé anche bilanci e ricordi, motivo di nostalgia se positivi. Dunque, pure la fidanzata di Francesco Monte ha desiderato ripercorrere sulla sua pagina Instagram i dodici mesi appena archiviati, condividendo coi propri seguaci i momenti più significativi, tra cui ovviamente la storia d’amore.

Un rospo difficile da inghiottire

Pazientemente, Isabella De Candia ha saputo riportare il sorriso al modello tarantino dopo la fine delle sue pene. Almeno per quanto riguarda Cecilia Rodriguez, perché nel caso della sua ultima fiamma, Giulia Salemi (conosciuta nel reality), gli utenti non hanno mai accettato l’amaro epilogo.

Fin dal primo giorno hanno ipotizzato che Francesco Monte avesse lasciato l’influencer italo-iraniana a favore di Isabella, e addirittura immaginavano l’avesse tradita.

Nulla di tutto ciò ha poi ricevuto conferma. E lo stesso protagonista del dating show di Maria De Filippi aveva puntualizzato alla conduttrice Caterina Balivo nel suo Vieni da Me di aver conosciuto Isabella durante un aperitivo, passati all’incirca 2/3 mesi dalla rottura con la Salemi.

Francesco Monte: ha detto una bugia a Caterina Balivo?

Adesso, però, i ricordi condivisi da Isabella su Instagram paiono confermare i dubbi dei sostenitori di Giulia: la modella pugliese ha infatti pubblicato una fotografia dove bacia Francesco Monte, alla quale la ragazza ha aggiunto di aver incontrato una persona speciale.

Nulla di eccezionale, se non fosse per un dettaglio, attentamente colto dagli utenti: grazie all’archiviazione dell’iPhone emerge il 14 giugno 2019 come data di pubblicazione. E qui casca l’asino.

Ai sostenitori della Salemi non è sfuggito, certi che il dettaglio in questione corrobori la versione sempre sostenuta. Mentre la loro beniamina annunciava (in lacrime) di aver rotto con Francesco il 5 giugno, il 14 giugno Francesco già baciava appassionatamente la nuova compagna, evidentemente. i conti non tornano. Arriveranno chiarimenti dalla coppia?