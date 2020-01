Eleonora Rocchini, la sorella di Oscar Branzani: “Non ti fai schifo?!”

Eleonora Rocchini: la sorella di Oscar Branzani rievoca le frequentazioni tra l’ex corteggiatrice e Luca Daffré

Dopo lo scontro virtuale del novembre scorso, Eleonora Rocchini e Dalila Branzani (sorella di Oscar, ex tronista ed ex fidanzato della ragazza) infiammano nuovamente i social.

Un mese fa circa Dalila svelò il flirt tra l’ex cognata e il suo ex fidanzato Nunzio Moccia, adesso Deianira Marzano entra nella triste vicenda spingendo alla risentita replica dell’ex corteggiatrice, la quale ha anticipato che presto finalmente darà la propria versione.

Allora Dalila non perde tempo. Con un lungo sfogo via Instagram Stories, ricostruisce l’accaduto. Se interviene è perché l’hanno tirata in ballo davanti a milioni di persone e deve difendersi, sebbene non abbia fatto niente di male. Non le piace fare la vittima ma nella fattispecie lei e il fratello hanno subito.

L’attacco social

A Eleonora Rocchini chiede se non si faccia schifo quando crea il trash e lo vuole pure raccontare. Per tre anni l’hanno trattata da figlia, accolta in casa e resa chi è. Oscar si è prodigato parecchio affinché facesse carriera ed Eleonora Rocchini anziché ammettere di amare un’altra persona ha fatto cose assurde, indicibili. La Rocchini sostiene di aver lasciato Oscar ma è il contrario. Lui ha chiuso nel momento in cui, ancora a luglio, era uscito un articolo sulla liaison di lei e Luca Daffré.

Si sentivano, mentre lei giurava il contrario e Dalila ha visto del torbido. Poi i giornali hanno pubblicato la storia, hanno tentato di calmare gli animi dietro le sue false promesse e, passati alcuni giorni, Daffré per l’ennesima volta la chiamava. Ad oggi hanno saputo dell’incontro tra Eleonora e Luca, nel quale si sono baciati.

I tradimenti di Oscar Branzani ad Eleonora Rocchini

Dunque, Oscar ha preso un po’ le distanze, capito un po’ di cose. Adesso la Rocchini potrà difendersi sostenendo di averlo fatto poiché Oscar la tradiva. Pur facendolo credere, non lo ha mai beccato.

Si è magari sentito insieme ad un paio di ragazze, ha sbagliato e Dalila ci ha litigato, tuttavia Eleonora l’ha perdonata e hanno fatto coppia per un altro anno. Tirarle in mezzo è una scusa puerile perché se non l’ha scaricato all’epoca, implicitamente voleva dire che le stava bene.