Loredana Lecciso ha un nuovo compagno: “Con lui è vero amore” (FOTO)

Loredana Lecciso ha un nuovo amore: addio Al Bano

Loredana Lecciso continua ad essere al centro del gossip. L’ex di Al Bano nonostante la fine della storia con l’artista continua a vivere a Cellino San Marco, precisamente nelle tenute di Carrisi.

Questo lascia intendere ad un presunto ritorno di fiamma tra i due ma ad oggi nessuno ha mai confermato il pettegolezzo. Di recente, la show girl salentina ha postato uno scatto sul suo profilo social insieme al suo ‘nuovo’ amore, facendo letteralmente innervosire i fan del cantante. Vediamo insieme cosa è successo.

Nuovo amore per Loredana Lecciso

In una recente intervista, Loredana Lecciso ha dichiarato di avere un nuovo amore, o meglio un piccolo cagnolino alla quale è molto affezionata. L’animale è stato regalato a sua figlia Jasmine ma a causa dei vari impegni della diciassettenne la soubrette è costretta a prendersene cura, accudendolo come se fosse un nipotino.

“Mi sento come una nonna con il suo primo nipotino, è vero amore”, ha affermato al giornalista. E proprio per mostrare il legame, Loredana si è immortalata in un selfie postandolo proprio su IG. L’ex di Carrisi tiene in braccio Chicco, e tra i vari hastag usa spesso la parole ‘amore’. Eccola in una foto insieme al suo amico a 4 zampe. (Continua dopo la foto)

L’ex di Albano nel mirino per i troppi ritocchini

Intanto, se Loredana Lecciso sembra intenzionata a voler mettere una parola fine ai vari pettegolezzi che la vedono protagonista di vari scontri insieme a Romina, quest’ultima pare non ne voglia proprio sapere.

La Power, infatti, pochi giorni fa sembra aver lanciato l’ennesima frecciatina alla sua rivale, affermando che accanto ad Al Bano sente sempre un certo calore. La cantante nell’ultimo periodo è stata molto vicina al suo ex per via del lavoro e dei loro tour europei.

Ultimamente, contro la show girl si sono schierati anche i fan, che oltre a preferire un ritorno con la sua ex moglie, l’hanno accusata di aver esagerato con la chirurgia. Lei stessa ha ammesso più volte di aver ceduto a qualche punturina, gonfiando sia le labbra e alzando gli zigomi.