Il Segreto trame spagnole: Maria scopre che Dori è un’assassina

Colpo di scena nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto. Nei prossimi giorni, Maria scoprirà finalmente cosa nasconde Dori Vilches, l’infermiera che la sta sottoponendo a trattamenti disumani nel tentativo di farla camminare (o, almeno, questo è quello che l’ingenua Castaneda crede). Nel frattempo, una minaccia terribile incombe su Puente Viejo.

Il Segreto, spoiler: inganni e trame oscure

Nelle puntate iberiche della soap, che in Italia andranno in onda tra non molto su Canale 5, vedremo che Puente Viejo rischierà di soccombere dopo che Fernando e García Morales avranno pianificato nei minimi dettagli l’alluvione di Puente Viejo. Presto, del borgo iberico non rimarrà nulla.

Nel frattempo, Carmelo cercherà di fermare il sottosegretario, chiedendo aiuto anche a Francisca. Purtroppo però, nemmeno la Montenegro potrà fare nulla di fronte alla decisione del Sottosegretario. Preparandosi al peggio, i preti Anselmo e Berengario si recheranno alla Casona per chiedere un aiuto finanziario per gli abitanti vessati dagli espropri.

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Prudencio e Lola appianeranno le loro divergenze e capiranno che è stata Francisca a decidere di separarli. Mentre Don Berengario si impegna a dare il suo supporto a colei che si spaccia per sua figlia, Marcela scoprirà che Esther flirta con Matías. Cosa nasconde questa misteriosa ed ambigua ragazza?

La verità sul passato di Dori Vilches

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Maria avrà modo di capire veramente chi sia Dori. Non basteranno le raccomandazioni di Irene, che si recherà da lei per informarla di aver scoperto che la Vilches è un’assassina.

Maria, durante una seduta, vedrà la Vilches farneticare e parlare da sola. Successivamente, sarà proprio Dori a raccontare alla Castaneda cosa successe molti anni fa in un ospedale per bambini. Un’infermiera, innamorata del proprietario del complesso, uccise sua moglie.

La Castaneda però stupirà l’infermiera, dicendole di sapere tutto. Se vorrà che mantenga il segreto, dovrà portare avanti i suoi trattamenti senza che Fernando lo scopra.