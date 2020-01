Oroscopo Paolo Fox del 5 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 5 gennaio annuncia novità inaspettate. Le persone del Leone potrebbero perdere la pazienza, mentre i nativi dei Pesci devono superare qualche prova. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 5 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata dovete liberare il vostro cuore da situazioni negative, anche se non è facile. Inoltre, dovete recuperare i soldi perché ci sono state molte uscite e poche entrate.

Toro – Momento importante per coloro che vogliono vincere una sfida. In amore non c’è convergenza di opinioni: ciò che desiderate voi, il partner potrebbe non desiderarlo.

Gemelli – Giorni vivaci per l’amore, anche se siete in pensiero per la famiglia. Nel campo lavorativo ci sono diverse tensioni. Questo gennaio è un mese in cui bisogna mettere in ordine tante cose.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Domenica favorevole. Anche se la Luna è dalla vostra parte, siete confusi e molto stanchi. A causa delle continue discussioni, avete difficoltà a realizzare quello che avete in mente.

Leone – In questa giornata potreste usare i toni alti. Siete delle persone pazienti, ma quando sbroccate è meglio starvi alla larga. In questa domenica dovete chiarire molte cose.

Vergine – Sfruttate al meglio questa giornata, sia a livello intuitivo che di benessere. Attenzione ai dolori intestinali e addominali: troppa tensione non fa bene alla salute. Tenete sotto controllo lo stress.

Previsioni di domenica 5 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Dicembre è stato un mese pesante per le relazioni amorose. Magari siete preoccupati per una persona che è stata male o siete voi ad avere dei problemi che incidono nel rapporto. Ecco perché gennaio non è il mese giusto per prendere posizione.

Scorpione – Le relazioni sentimentali e i rapporti con i parenti creano delle difficoltà a livello emotivo. Questa è una domenica dubbiosa ma al momento avete grande energia e potete risolvere alcuni problemi.

Sagittario – È importante avere una buona condizione fisica per affrontare grandi scelte. Marte nel segno può essere di aiuto nel recuperare energia. Se avete l’ascendente in un segno di fuoco, in questo 2020 potreste guadagnare molto.

L’oroscopo di Paolo Fox del 5 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa è una domenica liberatoria. In amore, anziché fare un passo avanti, ne fate due indietro. Forse per diffidenza o perché non volete portare avanti troppe cose contemporaneamente. Bella giornata le relazioni interpersonali.

Acquario – Potrebbe essere una domenica di disaccordi e allora cercate di risolvere subito delle piccole tensioni prima che rovinino l’Epifania. Marte non è più contrario e questo dà forza a tutti quelli che vogliono vivere grandi emozioni.

Pesci – Sfruttate al meglio questa giornata per vivere l’amore in maniera serena e tranquilla. Marte dissonante vi mette alla prova e forse porta qualche disturbo fisico: attenzione alle irritazioni e all’alimentazione, che dovrebbe essere curata di più. Questa domenica può nascere qualche emozione in più.