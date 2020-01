Oroscopo Branko di oggi 5 gennaio: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 5 gennaio è pronto a rivelare la vostra attuale situazione astrologica. Giornata emotiva per il segno dei Gemelli. Per il segno del Leone, invece, sarà una giornata litigiosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche di domenica per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 5 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Venere nel campo dell’amore conferma grandi incontri e Marte in Sagittario aumenta la passione nei rapporti matrimoniali. Rimandate le discussioni finanziarie e di lavoro dopo la Befana.

Toro – Giove alimenta il desiderio di una nuova vita amorosa. Gli innamorati possono ufficializzare il loro legame. Questa Luna così passionale rende magica la Befana e si muove nel campo del successo.

Gemelli – In questa giornata siete più emotivi del solito, perché state aspettando delle notizie. Sì alle iniziative anche nel campo beni immobili ma dovete trovare una perfetta intesa con un collaboratore, socio.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Scontri nel campo del lavoro. Se avete problemi con qualcuno aspettate ad affrontarli, così dribblate il caotico Mercurio. Luna in Toro rende aumenta la passione in amore.

Leone – Luna nervosa e litigiosa. Dovete fare attenzione alle sostanze infiammabili, lavori manuali. Se lavorate, cercate di controllarvi. In amore vi aspetta un pezzo di carbone.

Vergine – Fino al 13 gennaio, l’amore è protagonista delle vostre giornate. Se siete single, la Befana vi fa conoscere qualcuno e scatterà subito la scintilla. Fortuna nel campo degli affari, gioco.

Previsioni di domenica 5 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Amore meraviglioso grazie a Luna-Marte-Venere, non perdete questa occasione per essere felici. Allontanate la serietà eccessiva e godetevi questa giornata. Non avete paura di niente e nessuno.

Scorpione – Giove e gli altri pianeti sono in aspetto vivace e simpatico e la Luna favorisce incontri d’amore, rapporti d’affari e carriera. Non manca il successo nel campo del commercio, ristorazione, spettacolo.

Sagittario – Nell’ambito professionale siete ambiziosi, avete prontezza di spirito, logica ed entusiasmo. Questa intraprendenza dimostratela anche nel campo amoroso, nel matrimonio.

L’oroscopo di Branko del 5 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata deliziosa per l’amore e la famiglia grazie alla splendida Luna in Toro. Pianeti tutti positivi: godetevi tutto ciò che il destino ha in serbo per voi.

Acquario – Chi ha grosse responsabilità familiari ha molti compiti da svolgere, anche i giovani dovrebbero partecipare alla vita in casa. Venere vi rende nervosi, mentre Marte infiamma il vostro desiderio fisico.

Pesci – In questa giornata cercate di non distrarvi nel campo lavorativo. Solo in amore potete abbandonarvi ai sogni, immaginare la felicità che vi porta Luna in Toro.