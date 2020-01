‘Problemi fisici e vittima di bullismo…’: Flavio Insinna, lo sfogo dell professoressa de L’Eredità [FOTO]

La professoressa de L’Eredità bullizzata da ragazzina

A settembre 2019 su Rai Uno è partita la nuova stagione de L’Eredità di Flavio Insinna e in questi quattro mesi oltre al successo d’ascolti, anche le nuove professoresse hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Tra questa anche Sara Arfaoui, la 24enne che è nata a Nizza ma è di origini tunisine. Nonostante la sua bellezza, da giovane ha avuto non poche difficoltà con il suo corpo.

Infatti da adolescente la protagonista del game show della tv di Stato ha sofferto di bullismo per via delle sue labbra carnose. Infatti in tanti erano convinti che Sara avesse ricorso alla chirurgia estetica ma, come ha sottolineato lei stessa nel corso di un’intervista, il suo corpo non è mai stato toccato dal bisturi di un chirurgo plastico.

Sara Arfaoui e i pregiudizi nel mondo della moda

Intervistata dal magazine OK Salute, la professoressa de L’Eredità, Sara Arfaoui ha dichiarato che da ragazzine era una spilungona con le labbra molto carnose e con le gambe secche. Il tutto è dovuto dalle sue origini tunisine.

Un aspetto differente rispetto le sue coetanee, tanto da farla sentire diversa e bullizzata. Ma la protagonista del game di Flavio Insinna è riuscita a superare tale condizione grazie ad Angelina Jolie. Infatti vedere quest’ultima con le sue stesse labbra in film importanti le ha dato la forza e la carica di andare avanti.

All’età di 18 anni Sara si è trasferita a Milano per lavorare nel campo della moda, un’iniziativa che le ha dato molti benefici. Poi ha ammesso che ai provini si è ritrovata a tu per tu con delle ragazze rifatte e queste le hanno consigliato di andare dal chirurgo per fare strada nel mondo dello spettacolo.

Sara Arfaoui protagonista de L’Eredità di Flavio Insinna

Nel corso dell’intervista per OK Salute, Sara Arfaoui ha ammesso una sua tentazione. Infatti, talmente erano tante le pressioni intorno a lei che un giorno le è passato in testa di rifarsi il seno. Ma poi ha resistito alla tentazione perché si è resa conto che si tratta sempre di un intervento chirurgico con i suo possibili rischi.

Da quattro mesi la 24enne fa parte del cast de L’Eredità col ruolo di professoressa. Il game show condotto da Flavio Insinna sta ottenendo un grandissimo successo a livelli d’ascolti anche per la presenza delle sue vallette. Ecco una foto della bella Sara: